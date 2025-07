Panamericana Jazz: Una noche de ritmos que unen culturas

El espacio de Casa Haas fue el escenario perfecto para el concierto de “Panamericana Jazz”, donde los ritmos y melodías de América Latina capturaron la atención de los asistentes.

Con una fusión de jazz tradicional y sonidos contemporáneos, los artistas, quién por primera vez prepararon un concierto exclusivo para el jazz, ofrecieron una experiencia musical inolvidable que experimentó la diversidad cultural y la riqueza de este género en el continente.

Mariana Pamplona, vocalista de la agrupación Chicos Jazz, junto a Miguel Velarde en el clarinete y Samuel Chiquete en el bajo, quienes contaron con la participación especial de Jesús Jasso en la guitarra y Omar Ríos en la batería, realizaron un ensamble perfecto que deleitó los oídos de los ahí presentes.

Durante la velada, los músicos presentaron una variedad de piezas que reflejaron la esencia de diferentes países latinos, llevando al público en un viaje sonoro que trascendió fronteras.

Se hizo un recorrido musical por diversas partes de América, desde Brasil y Sudamérica, hasta México, Estados Unidos y Cuba.

La atmósfera íntima y acogedora de Casa Haas permitió una interacción cercana entre los artistas y el público, creando una conexión única a través de la música.

El repertorio musical incluyó temas brasileños icónicos como “Chega de Saudade”, así como boleros entrañables como “Me faltabas tú”.

También hubo un toque mexicano con el son del “Gavilancito”, y, por supuesto, clásicos atemporales del jazz como “Indian Summer” y “Take Five”.

Además de las melodías “Danza Negra”, “Obsesión”, “Drume Negrita”, “Flor de lis”, “Petenera”, “Muy favorite things”, “What are you doing”, “Close to yuo”, “Moo over Bourbon Street”, entre otros grandes éxitos que han cultivado un fuerte arraigo y gusto en el puerto.

Los asistentes, en su mayoría amantes del jazz y la música en vivo, no pudieron resistirse a la energía contagiosa de la noche, que culminó en sonoros aplausos para los artistas, quienes desde el inicio cautivaron al público con su aura y buena vibra.

El concierto no solo celebró el jazz, sino que también reafirmó la importancia de la música como un lenguaje universal que une a las comunidades.