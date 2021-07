Para Aracely Ríos, el dibujar te lleva a otras dimensiones y a estar contigo

La joven creadora participó como invitada en el programa con el que la Escuela de artes Plásticas contribuye a la agenda cultural de la Coordinación General de extensión de la Cultura, donde compartió que desde pequeña siempre observaba lo que estaba a su alrededor “y buscaba plasmarlos con lo que tuviera a la mano, como un pasatiempo o un alejarme de una situación, estar conmigo misma”.

Acompaña de Demetrio estrella en la conducción y en evento transmitido vía streaming a través de las cuentas institucionales Cultura UAS y Radio UAS, la creadora manifestó estar: “siempre en búsqueda, siempre me estoy buscando, entonces la Escuela de Artes es un parteaguas, además de terminar la licenciatura he estado tomando diferentes talleres que tiene que ver con más sentido filosófico, porque las artes no nada más es saber pintar, es saber, escribir, las artes tienen esa particularidad.

Respecto al arte contemporáneo, manifestó que su proyecto reciente más significativo fue en un taller que tuvo muy particular, que fue en pandemia y había qué desarrollar algo con lo que se tuviera a la mano, “como artistas debemos ser creativos y desarrollar algo con cualquier objeto; y echar mano de lo que se tenía y plasmarlo como una instalación, fue significativo por eso y con esta pieza salí de mi zona de confort, mi parte artística está en la plástica, pero este fue algo diferente, ese cero comodidad, me abrió otro panorama que me tiene muy interesada, esta pieza que fue un performance, debido a eso creo que le he tomado mucho afecto y ha sido un nuevo comienzo”.

En cuanto al uso de técnicas para plasmar su obra, expresó que utiliza mayormente el óleo, “me sentía tan cómoda con el óleo que podía hacer casi cualquier cosa, y una vez llegada a la Escuela de Artes descubrí la acuarela, incursioné por así decirlo y descubrí que me encanta el dibujo, ahora uso casi cualquier técnica, soy muy experimental, me gusta trabajar técnicas mixtas, ya no me cierro nomás al óleo”.

Sobre sus referentes para el crecimiento de su desarrollo profesional, expresó: “obviamente si tengo personas a quienes admiro y sigo y he estudiado, unos son por su destreza con la técnica o con cierta técnica que me interese o por la temática que aborde o porque han sido referentes de nuevas vanguardias como Matisse, William Turner, Rembrandt y uno de ellos que a lo mejor no se aprecia en mis piezas pero me encanta la obra de Yoko Ono, tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda, piezas que contiene instrucciones, me parece muy poéticas e inspiradoras”.