$!Para contagiar la lectura, se necesita una buena técnica de narración, asegura Alfonso Orejel

El autor de El sendero de los gatos apachurrados, La venganza de la mano amarilla, La sombra y Un poco de dolor no hace daño a nadie, entre otros, consideró que durante este confinamiento, los niños y adultos pudieron encontrarse con los libros, pero no está seguro de ello.

Este contacto que tanto se quiere propiciar desde la casa, la escuela, las editoriales, las bibliotecas, los departamentos de cultura, etcétera, pudo ser posible.

“Y volvieron a leer La peor señora del mundo, Las brujas o La historia interminable; El llano en llamas, El viejo y el mar o No me preguntes cómo pasa el tiempo, pero en realidad no tengo ninguna certeza de que así fue. La mayoría siguió viviendo sin leer y alejada de los libros”, lamentó.

“Porque aunque ustedes no lo crean hay muchísimas personas que toman su distancia frente a ellos, pues ignoran la belleza y el conocimiento que estos ilustres artefactos atemporales brindan a quienes tienen la audacia de abrir sus páginas”.

Durante el taller, adelantó, compartirá estrategias y trucos para que los talleristas puedan narrar historias de una manera emocionante y perdurable.

“La idea es que tengan una panorámica más amplia acerca de la literatura para niños y jóvenes, que les ofrezca mejores herramientas de trabajo. También ellos deben conocer una serie de libros con mayor poder de impacto entre los posibles lectores, que facilite el contagio del virus lector”, señaló.