Para Verónica Murguía el Premio Nacional Letras de Sinaloa

La escritora Verónica Murguía se hizo acreedora al Premio Nacional Letras de Sinaloa 2026 por su valiosa aportación a la literatura mexicana. El galardón, dotado de 100 mil pesos, se entregará en noviembre durante la Feria del Libro Los Mochis.

Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, anunció el fallo del jurado. Este estuvo integrado por los escritores Claudia Bañuelos, Andrés Acosta y Olivia Meneses Teroba, quienes destacaron la calidad del trabajo de Murguía.

El Premio Nacional Letras de Sinaloa, creado en 2009 por el Gobierno de Sinaloa, reconoce a escritores mexicanos mayores de 55 años con obra publicada y relevante. Su propósito es destacar la trayectoria y el impacto literario a nivel nacional.

El jurado, tras revisar las candidaturas, reconoció en la obra de Verónica Murguía un trabajo que privilegia la calidad literaria con una profunda reflexión sobre el entorno social. Sus narraciones se construyen desde la imaginación y el conocimiento de la tradición medieval y fantástica.

“Sus libros comparten generosamente con distintos públicos inquietudes de nuestra realidad inmediata a partir de la construcción de mundos, personajes y situaciones que cifran una perspectiva sensible y certera sobre la historia intelectual, espiritual y emocional de la humanidad”, señaló el acta de deliberación.

La trayectoria y el trabajo de Murguía demuestran constancia y madurez. Esto consolida su lugar dentro de la literatura mexicana. Su obra es revisada constantemente por lectores, autores y autoras contemporáneos de distintas generaciones.

El Premio Nacional Letras de Sinaloa está dotado con 100 mil pesos y una placa de reconocimiento. La entrega se realizará en el marco de la Feria del Libro Los Mochis 2026, a efectuarse del 15 al 22 de noviembre.

Este galardón ha sido otorgado a figuras de la talla de Vicente Leñero (2009), Emmanuel Carballo (2010), Federico Campbell (2011) y Miguel León-Portilla (2012). También lo recibieron Elena Poniatowska (2018) y Élmer Mendoza (2019).

En ediciones recientes, el premio fue para Francisco Hinojosa (2021), Eduardo Langagne (2022), Mario Bojórquez y Mónica Lavín (2023). Luis Humberto Crosthwaite (2024) y Roxana Elvridge Thomas (2025) también forman parte de la lista.