Participan en la nueva edición del Taller de Actuación en Teatro y Cine

Con la participación de jóvenes interesados en el arte escénico, la dirección de Formación y Capacitación inauguró una nueva edición del Taller de Actuación en Teatro y Cine, que imparte de manera gratuita el maestro Francisco Haros Barraza en las instalaciones de la Escuela Superior de Artes José Limón.

El taller se desarrolla del 09 al 20 de marzo, los días lunes, miércoles y viernes, en un horario de 16:00 a 19:30 horas, y está dirigido a artistas escénicos con o sin experiencia, así como a público interesado a partir de los 15 años de edad.

Dio la bienvenida el maestro Manuel Tanamachi, jefe del departamento de Educación Continua de la dirección de Formación y Capacitación, quien compartió algunos datos biográficos del maestro Francisco Haros e invitó a los alumnos a asistir con puntualidad y a cumplir con las tareas y ejercicios que se les asignen, al destacar que la disciplina es una de las bases del trabajo actoral.

“Los requerimientos de un actor son llegar a tiempo, aprender sus líneas y hacer la tarea”, comentó al exhortar a los asistentes a asumir el taller con compromiso y dedicación.

Este taller busca ofrecer herramientas que aporten al desempeño actoral de los participantes, tanto en ambientes teatrales como en entornos naturales del cine, utilizando como base el efectivo sistema de Konstantin Stanislavski.

A través de la práctica y el trabajo con otros colegas actores, los participantes podrán reforzar y adquirir nuevas herramientas que les permitan actualizar y afinar sus conocimientos.

Francisco Haros (1954) es actor y director teatral. Estudió en el Centro Universitario de Teatro. Entre sus maestros se encuentran Ludwik Margules, Julio Castillo, José Caballero y Juan José Gurrola. Se presentó en Madrid con la obra El viaje de los cantores.

Es maestro fundador del Laboratorio de Teatro Psicodramático de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue becario del Fonca en 1995 y se ha desempeñado como maestro de actuación en el Centro de Capacitación de Televisa.

Con este tipo de actividades formativas, el Instituto Sinaloense de Cultura reafirma su compromiso de impulsar la capacitación artística y el desarrollo de nuevos talentos, fortaleciendo la formación de creadores y promoviendo el acceso de la comunidad a procesos educativos vinculados con las artes escénicas.