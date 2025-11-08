Participará Editorial UAS en Feria del Libro de Culiacán

Del 10 al 16 de noviembre se realizará la tercera edición de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, con la participación de cerca de 180 escritores, de los cuales ocho son internacionales, 52 nacionales y el resto de nuestra ciudad y del estado.

Los detalles de la tercera FIL Culiacán 2025, los dieron a conocer Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán acompañado de la secretaria de Educación, Gloria Himelda Félix Niebla; el rector de la UAdeO, Pedro Flores Leal; el presidente de El Colegio de Sinaloa y director de la FIL, el escritor Élmer Mendoza; la directora de Editorial UAS, Azucena Manjarrez; la representante de la Fundación Coppel, Doris Gutiérrez y el director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, Adolfo Plata Guzmán.

Algunos de los escritores invitados a esta feria que tendrá como sede principal la Plazuela Álvaro Obregón serán Sabina Berman, Mónica Lavín, Miguel Gane (Rumania), Fernando Pistili (Uruguay), Marino Berigüete (Dominicana), Imanol Caneyada (España), Fernando López (Argentina), Javier Hernández (España), Élmer Mendoza, Juan José Rodríguez, Mario Bojórquez.

Por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, además de montar un stand con sus novedades editoriales, se presentarán los siguientes libros:

Lunes 10 de noviembre

16:30 hrs. Presentación del libro “Configuración de las políticas públicas para la cultura en Sinaloa (1950-2004)”, de Francisco Padilla Beltrán. Presentan: Azucena Manjarrez Bastidas y Ronaldo González. Foro “Patio del Ayuntamiento de Culiacán.

Martes 11 de noviembre

12:00 hrs. Presentación del libro: Zarpar, de Juan Esmerio Navarro. Presentan: Elena Méndez y Mariel Iribe. Foro “Modular Inés Arredondo (MIA)”

Martes 11 de noviembre

17:00 hrs. Presentación del libro: La alteridad castigada, ensayo sobre Óscar Liera, de Javier Velázquez. Presenta: Orlando Espinoza Díaz, Foro “La Casa del Maquío”.

Miércoles 12 de noviembre

12:00 hrs. Presentación de la Colección Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, foro “Patio del Ayuntamiento de Culiacán”.

17:30 hrs. Presentación del libro: Hacinado, de Bibiana Hernández. Presenta: Patricio Ortiz. Foro “Patio del Ayuntamiento de Culiacán”

Jueves 13 de noviembre

10:30 hrs. Presentación del libro: Diablo, diablito, de Beatriz Reyes Cano. Presenta: Georgina Martínez. Foro “Pabellón Infantil de la FIL Culiacán”.

17:00 hrs. Discurso de los Doctores Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dina Beltrán, Joel Cuadras y Jesús Abel Sánchez. Foro Modular Inés Arredondo.

Sábado 15 de noviembre

15:30 hrs. Presentación del libro: Salir del bosque, de Iliana Olmedo. Presenta: Luis Felipe Rodríguez. Foro “Pabellón Infantil de la FIL Culiacán”.

Escritores invitados

Sabina Berman, Mónica Lavín, Miguel Gane (Rumania), Fernando Pistili (Uruguay), Marino Berigüete (Dominicana), Imanol Caneyada (España), Fernando López (Argentina), Javier Hernández (España), Élmer Mendoza, Juan José Rodríguez, Mario Bojórquez.