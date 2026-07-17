Participarán bailarines en los principales escenarios del país

Por primera vez desde que se fundó la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán una generación de egresados en su totalidad ha sido convocada de manera conjunta para integrarse a los proyectos dancísticos y festivales más importantes de México.

Este logro sin precedentes no solo consolida a la EPDM como el referente artístico del noroeste del país, sino que proyecta el talento mazatleco a una escala nacional.

El primer gran hito de esta histórica cartelera será la participación total de la Generación 24 en una residencia de creación dentro de la onceava edición del prestigioso Festival Primate Escénico.