Participarán bailarines en los principales escenarios del país

Por primera vez desde que se fundó la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán una generación de egresados en su totalidad ha sido convocada de manera conjunta para integrarse a los proyectos dancísticos y festivales más importantes de México.
Este logro sin precedentes no solo consolida a la EPDM como el referente artístico del noroeste del país, sino que proyecta el talento mazatleco a una escala nacional.
El primer gran hito de esta histórica cartelera será la participación total de la Generación 24 en una residencia de creación dentro de la onceava edición del prestigioso Festival Primate Escénico.
Del 20 de julio al 1 de agosto, los nuevos profesionales se trasladarán a Xalapa, Veracruz, para encabezar procesos creativos e intercambios multidisciplinarios con creadores de toda la República.
Este logro fue posible gracias a la gestión estratégica de Pedro García, pieza fundamental en tejer las redes de colaboración que hoy visibilizan al talento emergente de la institución.
A este hecho inédito se suma otro debut histórico: por primera ocasión, la EPDM formará parte de la programación oficial del Festival de la Ciudad de México. La invitación llegó directamente del coreógrafo Raúl Tamez, quien convocó al grupo completo para presentar “NÓMADAS”, su programa de graduación.
La cita para este debut en la capital del país será el próximo 7 de agosto en el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, uno de los escenarios más majestuosos e importantes de la nación.
Llegar a este recinto con una generación completa representa la máxima validación al nivel técnico, artístico y profesional que se gesta en las aulas mazatlecas.
El gran momento que vive la EPDM también alcanza a sus alumnos en formación, gracias a la obtención de cuatro becas exclusivas otorgadas por la plataforma CAMP IN.
Mediante este apoyo, dos estudiantes de tercer año y dos de cuarto año viajarán del 13 al 25 de julio al Centro Nacional de las Artes (CENART) en la Ciudad de México, para vivir una experiencia de perfeccionamiento con figuras de la danza internacional.
Todos estos logros han sido posibles por el respaldo del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.