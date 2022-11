$!Participarán moneros sinaloenses en Encuentro Internacional de Caricatura de la FIL

Tres moneros sinaloenses, Ito Contreras, Ricardo Sánchez Bobadilla y Paquiro, compartirán sus experiencias como cartonistas en medios de comunicación, en la mesa El triángulo dorado, caricatura desde la provincia y la tambora, que se llevará a cabo será el 3 de diciembre, a las 10:00 horas, en el auditorio Juan Rulfo, dentro de la Feria Internacional del Libro.

“La FIL tiene un apartado de ilustradores, cartonistas, gente que se dedica al cómic, vamos a armar una tertulia, ellos eligieron el tema, vamos a hablar sobre nuestro trabajo como cartonistas desde nuestro estado, nuestra visión, porque casi siempre es muy centralistas, en los estados hay cartonistas”, aseguró Ito Contreras.

“Yo casi nunca toco temas nacionales, es muy raro, los toco cuando tiene que ver con el gobernante que viene aquí y se cruzan temas nacionales con lo local, me interesa más la agenda sinaloense, en ese tema hay mucho por hacer”.

Contreras recordó que en ediciones anteriores de la FIL, los habían invitado a participar en paneles, pero de manera informal, sin aparecer en la agenda.

“Nos habían invitado cuando teníamos La Locha, que era la revista de moneros sinaloenses, pero muy informalmente, no estábamos en cartelera como ahora, siempre los moneros de Sinaloa íbamos a la mesa, los que nos han invitado son los del Chamuco, que se encargan junto con la FIL el área del cartón”.

Tener un espacio en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se llevará a cabo del 26 de noviembre al 4 de diciembre, de manera presencial en el Centro de Convenciones Expo Guadalajara, es para Ito Contreras muy interesante.

“Es muy interesante por el centralismo, generalmente el foco está en las grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y los que estamos fuera como que no importamos tanto, no te dan tanta importancia... pero que te inviten quiere decir que estamos en el ojo, no estamos apartados y eso es interesante, se me hace muy buena onda”, apuntó.