Paseo de las Artes reúne música, literatura y talento en una tarde de convivencia cultural

Con una nutrida participación de artistas, creadores, emprendedores y público de todas las edades, el Instituto Sinaloense de Cultura llevó a cabo este jueves una nueva edición del Paseo de las Artes, espacio que durante la tarde se convirtió en un punto de encuentro para disfrutar de diversas manifestaciones artísticas y culturales en un ambiente familiar.

Los asistentes recorrieron los distintos espacios instalados, donde pudieron degustar café, postres, taquitos de guisos y otros alimentos, además de conocer y adquirir artesanías, pinturas y diversos productos elaborados por creadores locales.

El programa artístico inició con la participación de Mo Blanc, agrupación integrada por alumnos de la Escuela Superior de Música del Isic, quienes compartieron un repertorio que fue recibido con entusiasmo por el público.

Más tarde se presentó la cantante Karla Lim, acompañada por Tonny Ferrer, ofreciendo un atractivo programa musical que dio continuidad a la jornada, seguido por la participación del saxofonista Pedro Álvarez, cuya interpretación creó una atmósfera cálida que acompañó el recorrido de las y los visitantes por los distintos módulos.

La literatura también tuvo un lugar destacado con el tradicional desfile de poetas, quienes compartieron sus creaciones con el público, así como con la realización de la trivia de libros, dinámica que invitó a los asistentes a poner a prueba sus conocimientos y fomentar el interés por la lectura de una manera amena y participativa.

Como parte de las actividades complementarias, la Universidad del Color, dirigida por Myriam Santana, brindó cortes de cabello gratuitos, servicio que registró una excelente respuesta por parte de los visitantes y enriqueció el carácter comunitario del encuentro.

Durante toda la tarde prevaleció un ambiente de convivencia y esparcimiento, en el que familias, jóvenes y visitantes disfrutaron de la programación artística mientras recorrían los diferentes espacios dedicados al arte, la lectura, la gastronomía y el emprendimiento cultural.