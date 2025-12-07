’Pastorela Mexicana’, un clásico de temporada está de vuelta

“Pastorela Mexicana”, una de las puestas en escena más queridas de la temporada navideña será presentada por el Instituto de Cultura de Mazatlán este lunes 8 y martes 9 de diciembre a las 7:00 p.m. en Casa Haas.

Risas, tradición y un derroche de talento emergente local ofrece esta divertida puesta en escena protagonizada por estudiantes y egresados de la Carrera Técnica en Arte Teatral y del Taller de Teatro del Centro Municipal de las Artes (CMA).

Bajo la dirección experta de la Maestra Silvia Flores Bernal y con una dramaturgia de Fernando Esquivel, más de 20 artistas subirán al escenario para dar vida a este clásico que, año con año, se renueva para el deleite de los asistentes.

“Para esta ocasión, hemos incorporado a nuevos actores en los personajes principales. Estos cambios radicales le aportan más frescura a la obra, ya que cada artista le impregna su toque de originalidad que termina cautivando al público,” comentó la Directora, Silvia Flores.

La obra presenta la eterna y divertida lucha entre los humildes pastores y los tentadores demonios, con un reparto talentoso: Pastores: “Doña Gila”: Giselle A. Rosas, “Flora”: María Fernanda González, “Ana”: Frida Rojas, “Joaquín”: Gerardo Nahara, “Celestino”: Fernando Osuna, “Bartolo”: Silvestre Trujillo.

Ángeles Infernales: “Luzbel”: Ángel F. Noriega, “Capitán 1/Envidia”: Diana Parker, “Capitán 2/ Ira”: Rocío Dionicio, “Soberbia”: Juanita Dionicio, “Avaricia”: Gabriela Ramírez, “Pereza”: Elena Gorián, “Gula”: Emmanuel García, “Lujuria”: Fátima Pinto.

Bando del Cielo: “San Miguel”: Alonso Caro, “Querube 1”: Colin B. Guzmán, “Querube 2”: Leslie Natasha, “Ángel de la Anunciación”: Ari Cazares, “José”: José Manzanilla, “María”: Fernanda Simental.

Boletos $100.00 a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, abierta de lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm y de 4:00 pm a 7:00 pm. Sábado de 9:00 am a 1:00 pm.