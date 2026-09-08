Patrón de Rueda y Vanessa Gama abren 25 años de la OSSLA

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes celebrará su 25 aniversario con la Temporada Otoño 2026. Arrancará este jueves en el Teatro Lince de la UAdeO, bajo la batuta del maestro Enrique Patrón de Rueda, quien regresa como director huésped.

Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, destacó la importancia de mantener una programación artística de alto nivel. Ricardo Rodríguez, gerente de la OSSLA, y Rodolfo Díaz Fonseca, director de Difusión y Promoción del Isic, también estuvieron presentes.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes cumple 25 años de trayectoria, tiempo en el que se ha consolidado como una de las agrupaciones musicales más relevantes del noroeste de México. Su creación fue impulsada hace poco más de dos décadas, con el objetivo de ofrecer al público acceso a la música sinfónica y fomentar la profesionalización artística en la región.

La participación del maestro Enrique Patrón de Rueda en el concierto inaugural fue destacada durante la conferencia. El director sinaloense expresó su entusiasmo por volver a trabajar con la OSSLA, una agrupación con la que mantiene una relación artística de larga trayectoria.

Patrón de Rueda recordó que fue él quien hizo la propuesta de su creación al entonces Gobernador Juan S. Millán, hace poco más de 25 años.

“Desde ese momento, con la dirección del maestro Gordon Campbell, la orquesta ha evolucionado hasta convertirse en sinfónica”, señaló el director.

El programa inaugural, denominado “El color de la voz”, se presentará el jueves 10 de septiembre a las 18:30 horas en el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente. Se repetirá el domingo 13 de septiembre a las 12:30 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio.

El repertorio incluye la Obertura de La Bella Durmiente y la Marcha Eslava, ambas de Tchaikovsky. También se interpretarán piezas como A vos Jeus, mes amis, de la ópera Hamlet, Obertura Mignon y Je Suis Tatiana, Polonesa de Mignon, de Thomas.

Vanessa Gama compartió su trayectoria y la influencia de maestros como Patrón de Rueda en su desarrollo artístico. La soprano indicó que participar como solista junto a la OSSLA y bajo la dirección del maestro representa un desafío vocal y musical. Destacó también la relevancia de contar con maestros que impulsen a los jóvenes intérpretes en su preparación profesional.

Alexandre Da Costa, director artístico de la OSSLA, envió un mensaje virtual sobre la continuidad del proyecto. Subrayó la colaboración entre los integrantes y la importancia de directores y solistas invitados.

La Temporada Otoño 2026 contempla la participación de músicos de la propia OSSLA como solistas. Esto fortalece el talento de sus integrantes dentro de la programación artística.