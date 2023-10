Mazatlán y la comunidad artística del puerto está de fiesta, con el triunfo de la novel compositora Paulina Astorga Monteón, ganadora del Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2023.

La egresada de la Escuela de Música del Centro Municipal de las Artes obtuvo el sitio de honor del prestigiado concurso al contender con el seudónimo Venado Cola Blanca con su obra “De sol a sol”, música inspirada en la “Danza del venado”.

Contenta por la experiencia vivida, la mazatleca se convirtió en la segunda mujer en conseguir el sitio de honor, y en la tercera laureada que aparece en la lista de premios en 11 ediciones del certamen con un registro superior a las 500 composiciones a lo largo de su historia.

En los últimos dos años la carrera de Paulina Monteón, nombre artístico, ha ido en ascenso, además de conseguir el sitio de honor en el Concurso de Composición Arturo Márquez, ganó la beca del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico Sinaloa 2023, en la categoría Jóvenes Creadores, con la obra “Voces en vida, amor y muerte”, que será estrenada en los próximos meses con el apoyo del Coro Ángela Peralta.

Otro logro fue el estreno mundial de su obra “De la tierra brotan colores”, compuesta en 2022 con auspicio de la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical, de la Dirección de Música de la UNAM, y de (Re) Encuentro, para orquesta de cámara, que tuvo su premier mundial en mayo de 2022 en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo.

Con estos resultados obtenidos la orgullosa mazatleca comparte como ha sido su andar en estos últimos años, sus inicios en el CMA y sobre todo, sus aspiraciones profesionales.

”Me siento muy contenta, es un concurso que yo a lo largo de mi carrera he visto, mis compañeros han sido partícipes, y grandes compositores son jueces, yo había pensado entrar, me animé y para mi suerte, fue la primera vez que entré y resulté ganadora, me siento muy emocionada porque es un concurso muy importante”, comentó.

Entre los jurados estuvo, Arturo Márquez, quien es uno de los principales compositores de México, su obra más conocida es el “Danzón No. 2”, una pieza tocada en todo el mundo, todos los años, y en su honor se ha hecho este concurso de composición, también una cátedra para estudiar con él un año por concurso y es un festival muy importante, cada año cambia el jurado.

La mazatleca comentó que se inspiró en las raíces sinaloenses para esta composición.

“De sol a sol, es una obra para orquesta de cámara basada en la Danza del venado en Sinaloa, los detalles del concurso es que tiene que estar inspirado en ritmos tradicionales mexicanos y pueden ser autóctonos, puede ser salsa, cumbia, bachata tango, reguetón, o lo que el compositor guste”.

“El punto es que la composición esté basada en un ritmo popular o tradicional mexicano o apropiado en México. Yo me basé en la Danza del venado, tomé más que nada ritmos y la historia de la danza”.

Su obra explica que se divide en cuatro partes y tiene una duración de 12 minutos.

”Mi obra se divide en cuatro partes, la pieza dura alrededor de 12 minutos. La primera presenta la parte del venado; la segunda parte aborda el tema de los Pascolas que son la contraparte del venado, en la danza de Sinaloa el venado representa el bien, y los pascolas representan el mal ¡vaya!; la tercera parte es el encuentro entre estos dos y musicalmente hay una especie de lucha, llamémoslo entre los dos temas musicales, y por último sería el triunfo del venado, porque a diferencia de otros lugares en donde el venado muere, en algunas partes de Sinaloa el Venado triunfa, y triunfa el bien independiente de la cantidad de pascolas o del animalito, entonces a mí me gustó más ese enfoque, tomé ésta última parte del triunfo y es la parte final de la obra, en ella presento el tema del venado y mucho más grande, más maestoso porque triunfó”.

El título dijo lo basó en un día en la vida del venado.

“El nombre ‘De sol a sol’, es porque mi idea de escribir la obra es un día en la vida del venado, asociamos una imagen de nobleza al venado que es un animal apacible, tranquilo a menos que sea necesario pelear, si realmente no lo buscan o atenten contra su integridad o contra su manada, no ataca, entonces el tema del venado es algo muy solemne. La primera vez se presenta con un corno y esa es la idea del venado. La pieza inicia saliendo el sol y concluye con la puesta del sol”, comentó.

Señaló que la pieza no tiene un instrumento que domine, pero si hay que destacar alguno sería el corno.

”¡Híjole!, no creo que haya uno en específico, pero si tuviera que darle la importancia a uno sería al corno, porque es el primero que presenta el tema del venado, los instrumentos van pasando por toda la orquesta y hay momentos donde todos tienen un nivel protagónico desde las cuerdas, ya sea violines, chelos, los alientos y a lo mejor los metales, principalmente el corno es el que trae en sí el tema del venado, a lo mejor ese”.

El Concurso de Composición Arturo Márquez para orquesta de cámara 2023 este año cumplió 10 años y hasta hoy dijo se han enviado alrededor de 540 composiciones.

“No lo sé cuantas personas han participando, pero este año la convocatoria cumple 10 años, y vi un dato que publicaron, que en 9 años se han enviado alrededor de 540 composiciones, entonces, sacando un promedio han de ser unos 50. La convocatoria es para mexicanos y extranjeros residentes en México, puede ser cualquier persona siempre y cuando tenga 40 años”.

Además del monto monetario el premio al primer lugar será la presentación de la obra.

”En el estreno de la obra para el festival artístico de otoño Roberto Cantoral en Ciudad de México, la obra se estrena el 16 de noviembre en la sala Roberto Cantoral en un concierto de premiación. La dirige el director encargado”, dijo.

Dentro de los planes dijo que le encantaría presentar en Mazatlán “De sol a sol”.

”Me encantaría, pero nunca me han estrenado nada en Mazatlán. A lo mejor no he buscado la oportunidad, o no se han dado condiciones para el estreno. Estudié composición en la Facultad de Música de la UNAM, estudié la carrera y no he residido tanto tiempo en Mazatlán, pero esta obra a mí me encantaría estrenarla en Mazatlán, sería un sueño la verdad, de hecho no han tocado ni un estreno mío en Sinaloa, pero por ejemplo en Mazatlán mi primer estreno será este martes 24 de octubre en Casa Haas, se va a estrenar una obra de guitarra como parte de las actividades del Festival Cultural de Sinaloa, estará a cargo del guitarrista Alan Guerra. Se juntan dos cosas, Alan que retorna y el estreno de ‘Taciturno del desierto’. El proyecto de él (Alan) es un bestiario, cada obra es representativa de un animalito típico y yo le dediqué la pieza al zorrillo pigmeo”.

“Creo que, a lo mejor para mayo del 2024, si todo sale bien voy a tener el gusto de que se estrene una obra mía para coro con el Coro Ángela Peralta, ojalá, es por parte del PECDA Sinaloa. Estoy trabajando para esta obra que será para coro, será en su versión piano, habrá coro, dos solistas y piano”.

El estreno que tendrá con el Coro Ángela Peralta dijo se llamará “Voces en vida, amor y muerte”.

”Se llama ‘Voces en vida, amor y muerte’, es un ciclo de canciones para coro y dos solistas, será soprano y tenor, o soprano y barítono, estoy pensando en cambiarlo, y el piano, habrá una versión para orquesta, pero para el estreno es más factible la versión de piano. Está basada en textos de Sor Juana Inés de la Cruz”.

“Este año gané el apoyo del PECDA, también me estrenaron una obra de orquesta, que fue producto de otro concurso para estudiar un año con Arturo Márquez, la gané el año pasado, todo el 2022 estuve estudiando con el maestro Márquez, y se hicieron dos obras, la primera se estrenó el año pasado, y este año se estrenó la versión sinfónica, la otra era para orquesta de cámara”.

La artista mazatleca dijo estar contenta con esta premio.

“Estoy contenta por este premio, soy la segunda mujer que en 10 años lo gana, y la tercera en aparecer en la lista, ya que una mujer ganó, una más recibió mención honorífica, y yo gané este año”.

Los proyectos de la novel compositora Paulina Astorga Monteón pueden seguirlos en instagram.com/MonteonPaulina; en facebook.com/MonteonPaul, e inayoutube.com/@MonteonPaulina.