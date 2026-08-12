Paulina Monteón triunfa en la Ciudad de México con su estreno ‘Huellas del Sotavento’

Presentación exitosa vivió la compositora mazatleca Paulina Monteón, quien estrenó en la Sala Cultural El Cantoral de la Ciudad de México, su obra “Huellas del Sotavento”, pieza especial ya que destaca el zapateado interpretado por la solista Daniela Astorga, hermana de la artista, convirtiendo el espectáculo en un deleite sonoro y visual para el público asistente al concierto “Sones de la Tierra”.

El concierto “Sones de la Tierra” fue resultado del trabajo desarrollado durante casi un año en el Laboratorio de Creación de Músicas Tradicionales y de Concierto de la Sociedad de Autores y Compositores de México, un espacio de creación que permitió a compositores y maestros explorar nuevas formas de vincular las tradiciones con el lenguaje de concierto.

Inspirada en la riqueza musical y dancística del Son Jarocho, la pieza fue concebida como un concertino para zapateado con orquesta, colocando el bailable como protagonista, estableciendo un diálogo entre la fuerza rítmica de esta expresión tradicional y las posibilidades sonoras de una agrupación orquestal.

“Fue una gran experiencia, fue muy bien recibida por el público, y fue algo muy llamativo, entonces fue tocar cualquier percusión, pero con los pies en la tarima, yo quise que fuera un papel mucho más protagonista y vaya teniendo ritmos un poquito más complejos y encontré en eso la oportunidad de hacerlo pues con una danzante, en este caso tuve oportunidad de trabajar con mi hermana Daniela”, explicó la autora.

En esa tarde la interpretación musical estuvo a cargo de la Orquesta Mexicana de las Artes, bajo la dirección del maestro Jesús Medina, donde más de 500 asistentes disfrutaron este concierto, dentro del público figuraron personalidades como Arturo Márquez, Leonardo Coral y Gerardo Támez.

Uno de los momentos más significativos del estreno fue la participación de la bailarina Daniela Astorga, quien asumió el zapateado como solista, aportando al escenario la energía, precisión y tradición corporal que caracteriza a esta manifestación del Sotavento.

“Trabajar con mi hermana fue una experiencia diferente porque no es lo mismo, Paulina en ese sentido es buena, su persona es muy exigente y en su trabajo no escatima tampoco. Tengo ya más de 10 años bailando, pero pues jamás con una orquesta, todo salió muy bien, me siento muy satisfecha con mi papel, estoy muy agradecida y honrada”, dijo la solista danzante.

Las artistas manifestaron que durante esa tarde recibieron felicitaciones de parte de los asistentes, algunos originarios de Veracruz, quienes reconocieron la labor, la música y los detalles en el atuendo que utilizó, los cuales cumplen con las tradiciones del llamado estado Jarocho.

Para Paulina Monteón, el estreno representa la culminación de un proceso creativo en el que participaron maestros y artistas de gran relevancia nacional e internacional, además de constituir una oportunidad para llevar elementos profundamente arraigados en la tradición mexicana hacia nuevos escenarios y lenguajes musicales.

La mazatleca expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible esta experiencia, entre ellos la Orquesta Mexicana de las Artes, el director Jesús Medina, el maestro Arturo Márquez, la SACM y la licenciada Patricia Pineda.

De manera especial, Paulina dedicó palabras de gratitud a su hermana Daniela, a quien reconoció por aceptar el reto de emprender junto a ella esta travesía artística y convertir el zapateado en solista dentro de una orquesta, con “Huellas del Sotavento”, la autora reafirma el potencial de la creación contemporánea para dialogar con las raíces musicales de México.

Sobre el recinto

El Centro Cultural Roberto Cantoral (conocido como El Cantoral) es un moderno recinto de conciertos y artes escénicas en la Ciudad de México. Inaugurado en 2012 y administrado por la Sociedad de Autores y Compositores de México, rinde homenaje al famoso compositor Roberto Cantoral García. Destaca por su acústica ajustable y diseño arquitectónico sostenible en la colonia Xoco.