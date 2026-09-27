Pável Arámbula celebra aniversario de Culiacán con espectáculo musical

El culiacanense Pável Arámbula conquistó al público con un espectáculo de música, humor y caracterizaciones. El show celebró el 495 aniversario de Culiacán el 26 de septiembre de 2026.
En el Teatro Mía, el artista hizo gala de su versatilidad, llevando al escenario las voces, gestos y personalidad de algunas de las intérpretes más reconocidas de la música en español. El espectáculo encontró respuesta en los aplausos y coros de los asistentes desde los primeros minutos.
Este evento se enmarcó en las actividades conmemorativas por el 495 aniversario de Culiacán, una celebración que busca acercar la cultura y el entretenimiento a sus habitantes.
“Entre canciones que despertaron recuerdos, cambios de personaje, humor y un público dispuesto a cantar y bailar, Pável Arámbula ofreció una noche llena de alegría”, señaló el comunicado oficial sobre el evento.
La velada comenzó con una de sus caracterizaciones más reconocidas: Thalía. Caracterizado como la cantante mexicana, Arámbula interpretó temas como Equivocada, Y yo de ti, No me acuerdo y Desde esa noche.
Posteriormente llegó el turno de Laura León. Con este personaje, el artista desplegó humor y energía al ritmo de Dos mujeres, un camino y Suavecito. El recorrido musical siguió con Cha cun cha y Abusadora.
La intensidad cambió de registro con Amanda Miguel, a quien recreó con Castillos en el aire y Él me mintió. Después se transformó en Edith Márquez con Mírame, para continuar como Yuri con Detrás de mi ventana.
Cada transformación abrió paso a una artista distinta y a nuevos recuerdos entre los asistentes. Gloria Trevi también apareció en este recorrido musical con El recuento de los daños en la recta final del espectáculo.
Más tarde, el escenario recibió el carácter de Paquita la del Barrio, con Cheque en blanco y Libro abierto. El público reconoció y acompañó las canciones con entusiasmo.
El cierre quedó reservado para Marisela. Con Y voy a ser feliz, Sin él y finalmente Tu dama de hierro, Pável Arámbula puso punto final a una presentación. Las voces del público se mezclaron con la música hasta los últimos minutos.