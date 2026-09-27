Pável Arámbula celebra aniversario de Culiacán con espectáculo musical

El culiacanense Pável Arámbula conquistó al público con un espectáculo de música, humor y caracterizaciones. El show celebró el 495 aniversario de Culiacán el 26 de septiembre de 2026.

En el Teatro Mía, el artista hizo gala de su versatilidad, llevando al escenario las voces, gestos y personalidad de algunas de las intérpretes más reconocidas de la música en español. El espectáculo encontró respuesta en los aplausos y coros de los asistentes desde los primeros minutos.

Este evento se enmarcó en las actividades conmemorativas por el 495 aniversario de Culiacán, una celebración que busca acercar la cultura y el entretenimiento a sus habitantes.

“Entre canciones que despertaron recuerdos, cambios de personaje, humor y un público dispuesto a cantar y bailar, Pável Arámbula ofreció una noche llena de alegría”, señaló el comunicado oficial sobre el evento.

La velada comenzó con una de sus caracterizaciones más reconocidas: Thalía. Caracterizado como la cantante mexicana, Arámbula interpretó temas como Equivocada, Y yo de ti, No me acuerdo y Desde esa noche.

Posteriormente llegó el turno de Laura León. Con este personaje, el artista desplegó humor y energía al ritmo de Dos mujeres, un camino y Suavecito. El recorrido musical siguió con Cha cun cha y Abusadora.

La intensidad cambió de registro con Amanda Miguel, a quien recreó con Castillos en el aire y Él me mintió. Después se transformó en Edith Márquez con Mírame, para continuar como Yuri con Detrás de mi ventana.