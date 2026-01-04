Pedro Páramo y El Principito, entre los libros más leídos por mexicanos en 2025

Pedro Páramo de Juan Rulfo y El Principito de Antoine De Saint-Exupéry figuran en la lista de los 10 libros más leídos por los mexicanos, durante 2025.

Según datos del Módulo de Lectura del INEGI, más de la mitad de los lectores consumen literatura y obras de autoayuda como sus géneros favoritos, y esta diversidad se refleja en los títulos que encabezaron ventas y lecturas este año, de acuerdo con una publicación de amexi.com.mx.

Y aunque los hábitos de consumo han cambiado, añaden, el sector editorial estima que se vendieron más de 32 millones de libros en México durante el año que recientemente terminó.

Entre la lista publicada por amexi.com, “El Principito”, ocupa el lugar número ocho de la lista de los más leídos, mientras que Pedro Páramo ocupa el nueve, del top 10.

En esta lista se muestra una preferencia por la ficción emocionante, la autoayuda aplicable al día a día y libros que ofrecen aliento físico y emocional y de crecimiento personal entre los lectores.

A continuación la lista.

1. “Amanecer en la cosecha”, de Suzanne Collins. (Ficción)