Pedro Páramo y El Principito, entre los libros más leídos por mexicanos en 2025

Pedro Páramo de Juan Rulfo y El Principito de Antoine De Saint-Exupéry figuran en la lista de los 10 libros más leídos por los mexicanos, durante 2025.
Según datos del Módulo de Lectura del INEGI, más de la mitad de los lectores consumen literatura y obras de autoayuda como sus géneros favoritos, y esta diversidad se refleja en los títulos que encabezaron ventas y lecturas este año, de acuerdo con una publicación de amexi.com.mx.
Y aunque los hábitos de consumo han cambiado, añaden, el sector editorial estima que se vendieron más de 32 millones de libros en México durante el año que recientemente terminó.
Entre la lista publicada por amexi.com, “El Principito”, ocupa el lugar número ocho de la lista de los más leídos, mientras que Pedro Páramo ocupa el nueve, del top 10.
En esta lista se muestra una preferencia por la ficción emocionante, la autoayuda aplicable al día a día y libros que ofrecen aliento físico y emocional y de crecimiento personal entre los lectores.
A continuación la lista.
1. “Amanecer en la cosecha”, de Suzanne Collins. (Ficción)
La novela está ambientada en el universo de “Los Juegos del Hambre” continúa la saga con nuevos personajes y conflictos que exploran el poder, la resistencia y la supervivencia humana.
Es el libro de ficción más vendido en ventas globales y con fuerte presencia en México durante 2025.
2. “Onyx Storm”, de Rebecca Yarros (Romance / aventura)
Mezcla emoción, romance intenso y una aventura que ha conquistado al público joven y adulto, ubicándose entre los títulos más vendidos del año.
3. “The Crash”, de Frieda McFadden (Thriller psicológico)
Con giros sorprendentes, esta novela atrapó a lectores en México por su narrativa dinámica y tensión constante.
4. “Great Big Beautiful Life”, de Emily Henry (Ficción contemporánea)
Una historia emotiva sobre relaciones, segundas oportunidades y la complejidad de la vida moderna que ha resonado en miles de lectores.
5. “Sin miedo”, de Lauren Roberts (Romance)
Una trama que combina humor, pasión y esperanza, que explica su popularidad entre los lectores que buscan historias inspiradoras y optimistas.
6. “Todo es tuberculosis: la historia y la persistencia de nuestra infección más mortal”, de John Green (Divulgación científica)
Este ensayo investiga una de las enfermedades más antiguas y persistentes de la humanidad, combinando historia, ciencia y humanidad en una obra que educa y conmueve.
7. “La biblioteca de la medianoche”, de Matt Haig (Ficción reflexiva)
Nora Seed tiene la oportunidad de explorar vidas alternativas en una biblioteca mágica que redefine el sentido de nuestras decisiones y su impacto.
8. “El Principito”, de Antoine de Saint‑Exupéry (Clásico universal)
Este clásico francés sigue siendo altamente leído, amado por niños y adultos por su poesía, filosofía y sencillez.
9. “Pedro Páramo”, de Juan Rulfo (Clásico mexicano)
Una obra icónica que combina lo real y lo fantástico, considerada pieza fundamental de la literatura mexicana y una lectura obligatoria para entender el país desde la narrativa.
10. “Hábitos Atómicos”, de James Clear (Autoayuda)
Un manual práctico sobre cómo pequeños cambios pueden producir grandes resultados, consolidándose como uno de los favoritos de lectura personal y profesional en 2025.