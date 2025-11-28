Pedro Valtierra encabeza visita guiada de ‘Volver a la tierra del quetzal’

El reconocido fotorreportero zacatecano Pedro Valtierra encabezó una visita guiada por su exposición “Volver a la tierra del quetzal”, instalada en las salas 3 y 4 del Museo de Arte de Sinaloa, en donde comentó cuadro por cuadro la serie de fotografías que capturan el conflicto armado en Guatemala en los años 80 y la vida de los refugiados en México.

Valtierra, apegado a su vocación de ‘robarle el alma a la gente, a los retratados’, compartió la génesis de la serie.

‘Volver a la tierra del quetzal’ está instalada en las salas 3 y 4 del Museo de Arte de Sinaloa.

La muestra, que celebra los 50 años de trayectoria del fotoperiodista, fue inaugurada el pasado octubre en el marco del Festival Cultural Sinaloa 2025 tras haber estado a mediados de este año en el Centro de la Imagen de la Ciudad de México.

Valtierra, siempre apegado a su vocación de “robarle el alma a la gente, a los retratados”, compartió la génesis de la serie, y dijo que las imágenes datan de cuando el fotorreportero cubrió la guerra contra dictadura militar de Guatemala para el diario UnoMásUno.

La serie se compone de tres reportajes esenciales: uno sobre los refugiados guatemaltecos en México y dos más realizados dentro de los grupos guerrilleros que operaban en la región centroamericana durante a inicios de los 80.

El conjunto de fotografías en blanco y negro se expuso por primera vez en 1983 en la Casa de la Fotografía del Consejo Mexicano de Fotografía en la Ciudad de México. Posteriormente, las imágenes pasaron a manos del Centro de la Imagen.

Cuarenta y dos años después, la serie fue recuperada y ha vuelto a itinerar, llegando al Masin con el apoyo del Centro de la Imagen de la Ciudad de México.

Al recorrer la sala, seguido por el público, el maestro Valtierra comentó las imágenes —que abarcan desde escenas callejeras y celebraciones populares hasta crisis sociales—, todas ellas resultado de su compromiso diario con la entrega de material a los distintos medios en que laboró a lo largo de cinco décadas en México y otros países latinoamericanos.

El fotoperiodista, quien ha expuesto su trabajo en más de 400 ocasiones, destacó la importancia de la difusión del trabajo del fotoperiodista al decir que es importante que la foto circule y que vaya a todos aquellos lugares en donde se pueda exponer, porque la foto es para que circule.

Desde siempre he pensado que las fotos tienen que ir y buscar a sus seguidores a través de las exposiciones, en todos los lugares en los que se puedan mostrar.

El también director de Cuartoscuro señaló que como fotógrafo ha recibido oportunidades de muchas personas, considerándose privilegiado, sobre todo por conocer a mucha gente, a directivos de periódicos que lo enviaron a cubrir estos conflictos, así como por aquellos que guardaron los negativos y que conservaron el material, ya que, sin eso, no sería posible una exposición y que sin el apoyo del público acudiendo a ella, nada habría sido posible.

Con más de cinco décadas de trayectoria como fotoperiodista, Valtierra destacó que la selección del material fue entre más de 200 mil fotos que él posee, tomando de entre ellas sus favoritas, y las que más disfrutó ver el público.