‘Pensamiento Educativo’ es un legado vigente para comprender la educación mexicana

La educación como herramienta para combatir la desigualdad, la necesidad de fortalecer la formación docente, la importancia de la evaluación y el análisis económico de los sistemas educativos fueron algunos de los temas que volvieron a ponerse sobre la mesa durante la presentación del libro Pensamiento educativo, de José Ángel Pescador Osuna.

La obra publicada por El Colegio de Sinaloa y presentada en Casa Haas, reúne una selección de ensayos, artículos y reflexiones del ex Secretario de Educación Pública y destacado académico sinaloense, compilados por Maru Enciso, Fidel Ibarra López y Édgar Eslava Estrada.

Ante académicos, estudiantes y representantes de instituciones educativas, los comentaristas coincidieron en señalar que los textos incluidos en esta antología mantienen plena vigencia, pese a que algunos fueron escritos hace más de cinco décadas.

La publicación está integrada por 13 capítulos que exploran temas como educación e ingreso, alfabetización, pobreza, modernización educativa, educación media superior, capacitación para el trabajo y educación superior, además de que aborda dos grandes vertientes académicas de Pescador Osuna: la Economía y la Educación.

Durante su intervención, Maru Enciso recordó que la elaboración del libro representó un proceso de investigación y revisión que se extendió durante gran parte de 2025.

“Fue un trabajo de respeto y de deseo de dejar un legado de la importante trayectoria del maestro José Ángel en el ámbito de la educación”, expresó.

Destacó que la obra busca rendir homenaje a una vida dedicada al análisis y la construcción de políticas educativas, además de acercar a nuevas generaciones de lectores a un pensamiento que sigue aportando elementos para comprender los desafíos actuales del sistema educativo mexicano.

Fidel Ibarra López definió a Pescador Osuna como una de las mentes más lúcidas que ha dado Sinaloa y subrayó que uno de sus mayores aportes se encuentra en el campo de la economía de la educación, una disciplina poco explorada dentro de los estudios educativos contemporáneos.

“José Ángel es un referente obligado para cualquiera que quiera investigar sobre educación y economía de la educación. Muchas de las discusiones actuales ya estaban presentes en sus análisis desde los años setenta”, señaló.

Añadió que conceptos hoy recurrentes en el debate educativo, como la relación entre educación y desigualdad social, fueron estudiados por el autor décadas atrás, lo que confirma la vigencia de su pensamiento.

Édgar Eslava Estrada realizó un recorrido por los 13 textos que integran la antología y compartió fragmentos de algunos de ellos para ilustrar la profundidad de las reflexiones del autor.

Explicó que la selección recupera materiales publicados originalmente en revistas especializadas, libros y documentos académicos de difícil acceso, permitiendo que vuelvan a circular entre investigadores, docentes y estudiantes.

“Es la voz del académico, del economista, del investigador y del funcionario público. Son reflexiones que siguen resonando hoy en día”, afirmó.

El escritor Élmer Mendoza ofreció una lectura más personal de la obra y destacó la capacidad de Pescador Osuna para abordar temas complejos con claridad y sencillez.

Recordó que muchos de los problemas descritos en los textos continúan presentes en la realidad nacional y señaló que la educación sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del país.

“En este libro está buena parte de la explicación de por qué la educación mexicana está como está”, comentó.

Mendoza resaltó además la perseverancia intelectual del autor y su disposición permanente para compartir conocimientos y generar reflexión entre estudiantes, investigadores y ciudadanos.

Al tomar la palabra, José Ángel Pescador Osuna agradeció los comentarios y aprovechó para reflexionar sobre algunos de los desafíos que enfrenta actualmente la educación mexicana.

Señaló que entre los problemas más importantes continúan figurando el financiamiento, la infraestructura escolar y la formación, así como la capacitación de los docentes.

También insistió en la necesidad de fortalecer los procesos de evaluación educativa para conocer con precisión los resultados de las políticas públicas y corregir aquello que no está funcionando.

“Si no evaluamos lo que hacemos, no vamos a llegar a ningún lado”, expresó.

El académico adelantó además que esta publicación forma parte de un proyecto editorial más amplio que contempla la aparición de nuevos volúmenes con artículos, ensayos y conferencias que permitirán seguir explorando distintas facetas de su pensamiento.

La presentación concluyó entre aplausos y reconocimientos para el autor, cuya trayectoria como investigador, educador y servidor público fue destacada como una de las más influyentes en la historia reciente de la educación sinaloense y mexicana.