Pequeños concluyen con entusiasmo el Taller de Verano Infantil del CMA

Entre sonrisas, aplausos y un ambiente de alegría, el Centro Municipal de las Artes (CMA) llevó a cabo la entrega de reconocimientos a las niñas y niños que participaron en el Taller de Verano Infantil de la Escuela Municipal de Ballet Clásico.

Ana Paula Villegas Loaiza, coordinadora de la Escuela Municipal de Ballet Clásico, explicó que el taller fue diseñado para complementar la formación artística de las infancias mediante actividades que fortalecieran tanto sus habilidades físicas como su desarrollo integral.

Durante las sesiones las y los participantes experimentaron clases de yoga infantil, danza contemporánea y entrenamiento funcional, disciplinas que complementan la preparación física del ballet clásico y amplían el conocimiento del cuerpo y el movimiento.

Las niñas y niños que recibieron su reconocimiento fueron Orlando Osuna Arenas, Alondra Osuna Arenas, Natalia Rendón Torres, Andrea Abigail Elizondo Díaz, Maki Carmona, Beah Herrejón Guzmán, Zoe Rocha Galicia, Ariana Ramos Tostado, Paloma Regina Aguilar Rodríguez, Mei Key Rafols Burgueño, Mei Ling Rafols Burgueño, Pablo Saúl Arenas Hernández, Ivanna Sofía González Cervantes, Sergio Luis Gamiz Aramburo, Luciana Zamudio Escobar, Zoé Carolina Pérez Mendoza y Luz Victoria Armenta.

Ana Paula Villegas destacó que, además del aprendizaje técnico, el taller permitió que los participantes formaran nuevas amistades, fortalecieran la confianza en sí mismos y vivieran una experiencia enriquecedora dentro de un ambiente seguro y motivador.