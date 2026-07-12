Pequeños concluyen con entusiasmo el Taller de Verano Infantil del CMA

Entre sonrisas, aplausos y un ambiente de alegría, el Centro Municipal de las Artes (CMA) llevó a cabo la entrega de reconocimientos a las niñas y niños que participaron en el Taller de Verano Infantil de la Escuela Municipal de Ballet Clásico.
Ana Paula Villegas Loaiza, coordinadora de la Escuela Municipal de Ballet Clásico, explicó que el taller fue diseñado para complementar la formación artística de las infancias mediante actividades que fortalecieran tanto sus habilidades físicas como su desarrollo integral.
Durante las sesiones las y los participantes experimentaron clases de yoga infantil, danza contemporánea y entrenamiento funcional, disciplinas que complementan la preparación física del ballet clásico y amplían el conocimiento del cuerpo y el movimiento.
Las niñas y niños que recibieron su reconocimiento fueron Orlando Osuna Arenas, Alondra Osuna Arenas, Natalia Rendón Torres, Andrea Abigail Elizondo Díaz, Maki Carmona, Beah Herrejón Guzmán, Zoe Rocha Galicia, Ariana Ramos Tostado, Paloma Regina Aguilar Rodríguez, Mei Key Rafols Burgueño, Mei Ling Rafols Burgueño, Pablo Saúl Arenas Hernández, Ivanna Sofía González Cervantes, Sergio Luis Gamiz Aramburo, Luciana Zamudio Escobar, Zoé Carolina Pérez Mendoza y Luz Victoria Armenta.
Ana Paula Villegas destacó que, además del aprendizaje técnico, el taller permitió que los participantes formaran nuevas amistades, fortalecieran la confianza en sí mismos y vivieran una experiencia enriquecedora dentro de un ambiente seguro y motivador.
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ocurrió al finalizar la entrega de reconocimientos, cuando los pequeños, de manera espontánea, gritaron al unísono “¡Arriba el CMA!”, una expresión que, para la coordinadora, refleja el sentido de pertenencia que genera la institución.
“Los niños responden al cariño, la pasión y la motivación que reciben. No solamente de los maestros, sino también del personal administrativo que los recibe con amabilidad y hace que se sientan parte de esta comunidad”, expresó.
La coordinadora señaló que el compromiso de docentes y colaboradores del Centro Municipal de las Artes ha sido fundamental para construir un ambiente donde las clases son dinámicas, los maestros comparten sus conocimientos con entusiasmo y cada alumno encuentra un espacio para desarrollarse con confianza.
Subrayó que el objetivo del Taller de Verano Infantil no fue únicamente acercar a las niñas y niños al ballet, sino brindarles experiencias que fortalecieran su desarrollo físico, emocional y social, complementando su formación artística mediante actividades innovadoras que despertaran su curiosidad, creatividad y gusto por el aprendizaje.