‘Pequeños Lectores’ provoca fiesta literaria en las Bibliotecas Municipales de Mazatlán

Entre trazos de colores, cuentos de la sierra y el eco de las risas, las Bibliotecas Municipales de Mazatlán se transformaron en escenarios de aventura con el programa “Pequeños Lectores”.

Esta iniciativa del Instituto de Cultura de Mazatlán busca despertar la curiosidad de la niñez mazatleca y convertir el hábito de la lectura en una auténtica fiesta del conocimiento y la imaginación.

En la Biblioteca Ing. Manuel Bonilla, el turno de cuenta historias recayó en la bibliotecaria María Macías, quien con astucia leyó el libro “El niño de los pies ligeros”, obra de la escritora María Yolanda Argüello, quien narró la historia de Sabino, un niño que vive en la sierra de Chihuahua y explora las costumbres, y la cultura de los Tarahumaras. Como actividad recreativa los niños dibujaron y juntos crearon un mural inspirado en la lectura.

“El otro lado”, del autor Alejandro Aura, ilustrado por Marcos Limenes, fue la obra que se leyó en las instalaciones de la Biblioteca “Carlos McGregor”, donde pequeños y pequeñas al concluir este cuento expresaron mediante el dibujo lo que aprendieron del cuento.

Con una respuesta favorable en la colonia Francisco Villa, los asistentes a la Biblioteca “Ingeniero Manuel J. Clouthier” disfrutaron del cuento “El pizarrón encantado”, obra de María Figueroa. Para concluir las actividades del día, niños y niñas colorearon diferentes dibujos conmemorativos al 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano.

Las actividades de la semana pasada concluyeron en la Biblioteca “Margarita Ramírez de González”, la obra que escucharon fue “El rayito nadador”, de Jesús Galera Lamadrid; como actividad final los y las participantes se divirtieron elaborando una manualidad, y jugaron al divertido “Basta”.