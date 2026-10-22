‘Perpetuum Tempus’ llena de movimiento y elementos visuales al Teatro Lince

La Compañía Danza Joven de Sinaloa llenó el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente en Culiacán con su propuesta Perpetuum Tempus, obra de danza contemporánea que fusiona movimiento, espacio y elementos visuales, presentada como parte del Festival Cultural Sinaloa 2026.
Ante un teatro lleno, el público siguió atentamente el desarrollo de la función. Los intérpretes dieron vida a esta pieza de danza contemporánea, cuya idea original y dirección artística corresponden a Francisco Córdova.
Perpetuum Tempus busca construir una atmósfera particular mediante el movimiento, el espacio y la integración de elementos visuales, indicaron los responsables de la Compañía Danza Joven de Sinaloa.
La obra es una coproducción de la Compañía Danza Joven de Sinaloa y Physical Momentum, bajo la codirección general de Carlos Zamora. El proyecto recibió apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC). Su presentación forma parte de la programación de danza contemporánea del Festival Cultural Sinaloa 2026, que acerca diversas expresiones artísticas al público.
El montaje se distinguió por su escenografía minimalista, con cuatro pilares que se integraron a la composición como elementos adicionales. Estos fueron creados por el equipo técnico de Mario Edén Cázares y Andrea Luna.
La interacción de los pilares con los bailarines generó distintas relaciones espaciales y posibilidades expresivas. El elenco estuvo integrado por Carlos Zamora, Edylin Zatarain, Melissa Alfaro, Alondra Alvarado, Bryant Gaytán y César Yee.
A estos recursos se sumó el humo, que aportó una atmósfera envolvente y modificó la percepción del espacio escénico. Su presencia, combinada con los pilares y el movimiento, añadió profundidad visual a la propuesta.
La puesta en escena encontró en la sencillez de sus elementos una oportunidad para centrar la atención en el cuerpo, los desplazamientos y la relación de los bailarines con el entorno. Cada elemento contribuyó a construir la experiencia escénica.