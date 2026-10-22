‘Perpetuum Tempus’ llena de movimiento y elementos visuales al Teatro Lince

La Compañía Danza Joven de Sinaloa llenó el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente en Culiacán con su propuesta Perpetuum Tempus, obra de danza contemporánea que fusiona movimiento, espacio y elementos visuales, presentada como parte del Festival Cultural Sinaloa 2026. Ante un teatro lleno, el público siguió atentamente el desarrollo de la función. Los intérpretes dieron vida a esta pieza de danza contemporánea, cuya idea original y dirección artística corresponden a Francisco Córdova.

La obra es una coproducción de la Compañía Danza Joven de Sinaloa y Physical Momentum.

Perpetuum Tempus busca construir una atmósfera particular mediante el movimiento, el espacio y la integración de elementos visuales, indicaron los responsables de la Compañía Danza Joven de Sinaloa. La obra es una coproducción de la Compañía Danza Joven de Sinaloa y Physical Momentum, bajo la codirección general de Carlos Zamora. El proyecto recibió apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC). Su presentación forma parte de la programación de danza contemporánea del Festival Cultural Sinaloa 2026, que acerca diversas expresiones artísticas al público.

El montaje se distinguió por su escenografía minimalista.