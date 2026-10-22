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Danza

‘Perpetuum Tempus’ llena de movimiento y elementos visuales al Teatro Lince

La propuesta escénica de danza contemporánea cautivó al público del Festival Cultural Sinaloa 2026, donde el movimiento, el espacio y elementos visuales construyeron una atmósfera particular
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
22/10/2026 14:18
22/10/2026 14:18

La Compañía Danza Joven de Sinaloa llenó el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente en Culiacán con su propuesta Perpetuum Tempus, obra de danza contemporánea que fusiona movimiento, espacio y elementos visuales, presentada como parte del Festival Cultural Sinaloa 2026.

Ante un teatro lleno, el público siguió atentamente el desarrollo de la función. Los intérpretes dieron vida a esta pieza de danza contemporánea, cuya idea original y dirección artística corresponden a Francisco Córdova.

$!La obra es una coproducción de la Compañía Danza Joven de Sinaloa y Physical Momentum.
La obra es una coproducción de la Compañía Danza Joven de Sinaloa y Physical Momentum.

Perpetuum Tempus busca construir una atmósfera particular mediante el movimiento, el espacio y la integración de elementos visuales, indicaron los responsables de la Compañía Danza Joven de Sinaloa.

La obra es una coproducción de la Compañía Danza Joven de Sinaloa y Physical Momentum, bajo la codirección general de Carlos Zamora. El proyecto recibió apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC). Su presentación forma parte de la programación de danza contemporánea del Festival Cultural Sinaloa 2026, que acerca diversas expresiones artísticas al público.

$!El montaje se distinguió por su escenografía minimalista.
El montaje se distinguió por su escenografía minimalista.

El montaje se distinguió por su escenografía minimalista, con cuatro pilares que se integraron a la composición como elementos adicionales. Estos fueron creados por el equipo técnico de Mario Edén Cázares y Andrea Luna.

La interacción de los pilares con los bailarines generó distintas relaciones espaciales y posibilidades expresivas. El elenco estuvo integrado por Carlos Zamora, Edylin Zatarain, Melissa Alfaro, Alondra Alvarado, Bryant Gaytán y César Yee.

A estos recursos se sumó el humo, que aportó una atmósfera envolvente y modificó la percepción del espacio escénico. Su presencia, combinada con los pilares y el movimiento, añadió profundidad visual a la propuesta.

La puesta en escena encontró en la sencillez de sus elementos una oportunidad para centrar la atención en el cuerpo, los desplazamientos y la relación de los bailarines con el entorno. Cada elemento contribuyó a construir la experiencia escénica.

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