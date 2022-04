$!Pide Irene Clouthier mayor inclusión de mujeres en el arte

La artista con más de 25 años de trayectoria ininterrumpida, compartió que en al inicio de su carrera en las artes visuales tuvo el apoyo de aliados, abriéndole las puertas, pero que aún así la “cancha no estaba del todo pareja, y no ha estado pareja para nadie”.

Compartió que a pesar de que pudo realizar exposiciones individuales y colectivas en Monterrey, Sinaloa, y en la Ciudad de México tiene que picar piedra mucho más profundo y con más trabajo en comparación con compañeros artistas masculinos, que incluso se han dado el lujo de retirarse del arte durante años y volver para exponer en lugares como el Museo de Arte Carrillo Gil, al que nadie la ha invitado a exponer.

“Esto no significa que el trabajo de mis compañeros no sea bueno, y que tienen una práctica seria y que son buenos en su trabajo, solo lo hago para subrayar que la cancha no está pareja, y no ha estado pareja para nadie desde que empezamos en la carrera, si a parte de la perspectiva de género, hay que agregarle también tu identidad, debe ser mucho más complejo, por lo que seguimos limitadas”, resaltó Clouthier Carrillo.

Agregó que, más que quedarse a señalar o subrayar cuáles son las cosas que no han funcionado por décadas, prefiere hacer un llamado a las instituciones a que en un acto consciente, hagan el esfuerzo de verdad por ser más incluyentes.

“Queremos que busquen la paridad, que busquen así como han hecho por décadas exposiciones de puros hombres, que también hagan exposiciones de puras mujeres, que se hagan curadurías de mujeres, y que cuando sean colectivas, tener un 50-50 por ciento de mujeres y hombres”, subrayó.

Detalló en que de 1989 a la fecha, la presencia de la mujer en exposiciones ha subido entre el 4 y el 12 por ciento, algo insuficiente el esfuerzo que se ha hecho a través de las instituciones, casas de cultura, y galerías comerciales, siendo estas últimas las primeras que comienzan a legitimar, para que eventualmente se pueda aspirar a llegar a un museo y a las colecciones de los mismos.