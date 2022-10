‘Pinocho’ no trata de una marioneta que miente, sino del libre albedrío: Pilar Carrillo

“Esta novela no trata de una marioneta que dice mentiras, razón por la cual le crece la nariz, sino que es la historia de un muñeco que a través de la perseverancia y del consciente uso de su libre albedrío se convierte en un niño”, plantea la traductora Pilar Carrillo Farga en el estudio introductorio de Las aventuras de Pinocho. Historia de una marioneta, que Ediciones del Lirio presenta en la Feria del Libro de Frankfurt, la cual se llevará a cabo desde este miércoles hasta el próximo 23 de octubre.

Se trata de una edición bilingüe, en español e italiano, del texto escrito hace 140 años por Carlo Lorenzini-Collodi e ilustrado con piezas de Carlo Chiostri. Es un libro que se apega al original contrario a la imagen que se ha construido en fechas recientes sobre esta marioneta hablante, sobre todo la de Disney.

“La película que hizo Disney en 1940 tergiversó completamente (el personaje), le quitó esa parte (del libre albedrío), pero en la novela, Pinocho decide siempre lo que va a hacer, la mayor parte de las veces está convencido que está siendo la elección adecuada y luego se da cuenta que se equivoca, paga y siempre acepta lo que tiene que pagar por haberse equivocado, pero intenta nuevamente hacerlo, pero cada vez va teniendo más conciencia de su ser hasta llegar a la humanidad y esto me parece fascinante porque es una novela de crecimiento que da enseñanza no sólo a niños sino también a los adultos y en realidad, la mentira no es el tema principal de Pinocho”, comentó Carrillo Farga en entrevista con SinEmbargo.

La traductora mexicana señaló que muchas veces en la novela a Pinocho lo obligan a decir mentiras “porque le preguntan de una manera muy dura cosas que él no sabe bien y entonces lo hacen mentir”. El hada, expuso por ejemplo, “estamos acostumbrados con los cuentos de princesas y castillos a que las hadas son las buenas y que resuelven todo como en Cenicienta, pero el hada de Pinocho es un hada que más bien lo castiga, lo empuja, pero no lo ayuda”.

Pilar Carrillo comentó que un ejemplo de cómo en las adaptaciones se deja de lado el aspecto del libre albedrío ocurre cuando Pinocho se encuentra al gato y al zorro. En la versión original él decide irse con ellos, “dice ‘bueno, me convencieron’ está muy decidido y precisamente dice así ‘voy con ustedes’”, pero en la película de Disney de los 40 —expuso la traductora— el gato y el zorro lo ponen en una jaula y se lo llevan, “entonces le quitan esto que es su decisión, su crecimiento, o sea lo lleva alguien, no lo decide él y eliminan este elemento de ser un hombre libre porque es un muñeco y se tiene que convertir en un niño y esos significa ser libre”.

“Cuando Collodi escribió esta novela, Italia se acababa de unificar, antes de eso eran muchos países distintos que convivían dentro de la península italiana, cada uno de estos países hablaba un idioma distinto, tenía gobiernos distintos, tradiciones distintas porque el sur de Italia estaba en manos de los españoles, en donde era Italia estaba a manos de los austriacos y entonces el famoso Conde Cavour dijo ‘ya hicimos Italia, ahora vamos a hacer a los italianos’ y esta novela, esa es una de sus funciones, hacer un italiano, que hable italiano, que entienda el italiano y que crezca como individuo dentro de esta sociedad civil, yo creo que esa es una de las razones por las que la novela fue tan famosa en México”, compartió.

Pilar Carrillo explicó que en los primeros años del siglo pasado, al término de la Revolución Mexicana, cuando se hizo la Secretaría de Educación Pública (SEP) con José Vasconcelos, “se empujó muchísimo esta novela de Pinocho y yo creo que porque correspondía también a la idea de hacer el nuevo ciudadano mexicano, post revolucionario, es algo que me estoy preguntando últimamente”.

“La primera traducción famosa de Pinocho se había hecho en España en 1912, entonces es probable que esa fuera la traducción que se conocía en México, pero yo creo que Vasconcelos y las personas alrededor de él entendieron que este era un valor fundamental en la formación de un ciudadano; y las películas, las de Walt Disney no lo permite, pero las películas italianas tal vez sí llevan más este fondo de crecimiento del ser porque ellos lo viven más cercano y conocen mejor esta historia, pero yo creo que hoy el hecho de que se haga una traducción y que se lea una traducción integral de Pinocho, nos puede abrir muchas visiones, esperanzas y pensamientos como ciudadanos del México de hoy”, ahondó.

La traductora indicó que el elemento de descubrimiento del libre albedrío, la formación de valores, las recompensas que pueden tener un correcto camino son los que le han dado una vigencia a Pinocho que no se pierde y que al contrario cada vez se vuelve imprescindible un texto como éste que emplea un lenguaje sutil en el que juega con la broma en unas cuestiones inteligentes, didácticas y reflexivas.

“Yo es una obra que he leído ene mil veces, pero muchísimas veces y todavía me hace reír, y también de vez en cuando sacar por ahí una lagrimita porque realmente es divertida para un niño y para un adulto, es más yo creo que en algunas ocasiones hay cosas que son más difíciles para que las entienda un niño y que tal vez un adulto entienda mejor, entonces hay una parte y esto es interesante porque quiere decir que le está hablando a varios públicos y pues los adultos también lo pueden leer y la verdad pueden aprender muchísimo”, menciono.

Pilar Carrillo dijo que su intención fue que la traducción fuera lo más fiel posible al original, incluso utilizando palabras que pueden ser consideradas difícil, una situación ante la cual apuntó: “lo que tenemos que hacer es enseñarles (a los niños) a hablar, hacer es que conozcan más palabras, eso por un lado. Otra, palabras que nos ayuden a entrar en el paisaje y en el periodo dibujado, relatado por el autor, creo que esto también es muy importante y tratar de no cambiar las ideas, por ejemplo no situarlo en México porque hoy en día vivimos en un mundo global y entonces el libro puede estar situado en cualquier lugar del mundo”.

“Es muy interesante que Ediciones de Lirio haya decidido imprimir este libro porque muestra lo que es su política, una política de libros muy importantes e interesantes y útiles, y esto es algo que se le debe reconocer siempre porque está haciendo un trabajo increíble con sus publicaciones y, por otro lado, este libro no es sólo excelente por su contenido sino también por su diseño, es un libro que es un adorno en la biblioteca”, puntualizó.