$!Pinta el maestro Armando Nava su último cuadro

“No tengo limitaciones, me han criticado, dicen que no encuentro mi camino, mi estilo, porque pinto de todo”.

“Yo no me quería dedicar a la pintura, porque decían que me iba a morir de hambre”.

El maestro Armando Nava

Nació en Mazatlán el 12 de octubre de 1940.

Experto dibujante y magistral colorista, su obra forma parte de numerosas colecciones privadas y públicas de México y del extranjero.

Maestro en los géneros del retrato y del paisaje, creó un estilo que ahonda en la profundidad psicológica de los modelos de sus retratos y que acentúa el impecable trazo de sus paisajes, originando una armoniosa síntesis plástica que cautiva a los espectadores de sus lienzos.

A lo largo de su carrera artística llegó a montar más de 30 exposiciones individuales y participó en alrededor de 50 muestras colectivas en México, Estados Unidos y Sudamérica, tanto en galerías y museos como en el recinto del Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte de Sinaloa.

Fue director de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura del INBA en Mazatlán.

Pintó la colección de retratos de los Gobernadores de Sinaloa, 1912-1992, a solicitud expresa del Gobierno del Estado.

Era miembro de la Asociación Mexicana de Acuarelistas, The American Society of Portrait y The Portrait Society of America.

Fuente: Página oficial del artista www.armandonava.com/