Pintura de Arnaldo Coen es la Pieza del Mes en el Masin

El Museo de Arte de Sinaloa, espacio emblemático del Instituto Sinaloense de Cultura, arrancó sus actividades de 2026 con la presentación de la Pieza del Mes de enero, esta vez con la obra “Vibra el aire tal lengua de culebra” (1986) del reconocido artista mexicano Arnaldo Coen.

La presentación estuvo a cargo de la jefa del Masin, Inna Teresa Álvarez Otáñez, quien comentó que la obra que ocupa el sitio de honor del recinto es un óleo sobre tela perteneciente a la colección ISIC-Masin, que permite al espectador sumergirse en el universo espiritual y formal de Coen, figura clave de la Generación de la Ruptura y Premio Nacional de Ciencias y Artes.

Agregó que Coen nació el 10 de junio de 1940 en la Ciudad de México y es un artista plástico perteneciente a la generación de La Ruptura, reconocido internacionalmente por su capacidad de innovar a través de la pintura, la música y la investigación del espacio.

“Es un artista que trabaja diferentes técnicas de arte, principalmente en expresionismo: abstracto, figurativo y fantástico. A lo largo de su carrera artística ha trabajado con la escultura, el BodyArt, la escenografía, el diseño gráfico y el diseño de vestuario para obras de teatro y danza”.

En su presentación, Álvarez Otáñez recordó que el artista ha realizado exposiciones importantes en diferentes ciudades de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, India y Japón y su obra se exhibe actualmente en el acervo de diferentes museos tanto en México como en Estados Unidos.

La pieza “Vibra el aire tal lengua de culebra” es un óleo sobre tela con medidas de 150 x 200 centímetros en el que los protagonistas son el color y la forma y que desde el título, y con sus colores fríos como el gris y el violeta, invita a descubrir poco a poco los elementos que la conforman.

Al término de la presentación de la pieza del mes, se llevó a cabo una función del Cine Club MASIN, con el documental “Como una pintura nos iremos borrando” (1987), dirigido por Alfredo Robert, quien ofrece un testimonio histórico invaluable, ya que contiene el único registro en video del arquitecto y muralista Juan O’Gorman en vida.

El Museo de Arte de Sinaloa invita a las familias sinaloenses y visitantes a disfrutar de diversas actividades gratuitas que llevará a cabo durante este mes, así como a apreciar la Pieza del mes, en el recinto ubicado en Calle Rafael Buelna s/n, esquina con Ruperto L. Paliza, Col. Centro, Culiacán, Sin. Teléfono: 667 713 9933.