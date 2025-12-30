Planean mural para llevar un mensaje de paz y cultura

A través del programa “Murales por la paz”, que promueve la Unidad de Bienestar Universitario de la UAS, se realizó un taller en Radio Universidad, estación radiofónica de la Casa Rosalina, donde todo el personal de esta dependencia decidirá la planeación para la creación de un mural en la barda de esta emisora, explicó Brenda Rodríguez García.

La directora de Radio UAS señaló que, en colaboración con SUMA Sociedad Unida y la Unidad de Bienestar de la máxima casa de estudios sinaloense, en distintos espacios de la Casa Rosalina han creado murales artísticos con imágenes alusivas que representan símbolos característicos de cada lugar, motivo por el cual se decidió aprovechar la pared de Radio Universidad para tener un mensaje de esperanza y cultura para la sociedad sinaloense.

En ese sentido, subrayó que en esta reunión se contó con la presencia del artista y muralista sinaloense Doctor Feis, quien ya cuenta con una impresionante carrera artística y distintos murales en las principales zonas de Culiacán, como por ejemplo el mural que se encuentra por la avenida Álvaro Obregón, en el Centro de la ciudad

Doctor Feis dijo sentirse muy emocionado de poder colaborar con la máxima casa de estudios sinaloense, pues como un referente educativo a nivel nacional e internacional, destaca el arte y la cultura con estos programas.

“Yo creo que es importante el reconocimiento entre instituciones donde se unan esfuerzos para generar espacios de convivencia que conlleva a hacer espacios de paz, que es uno de los principales lineamientos que traemos con el proyecto, ya que es algo que veníamos haciendo cada uno desde su trinchera y en esta ocasión unir estos esfuerzos yo siento que es un esfuerzo significativo para la comunidad”, refirió.