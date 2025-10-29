Plantean estrategias para atender la dislexia en la Universidad

En el libro Dislexia en la Universidad. Detección temprana para fortalecer la salud socioemocional, rendimiento académico y deportivo, que se presentará el 14 de noviembre, a las 11:00 horas, en el Tecnológico Nacional de México, campus Culiacán, académicos reflexionan en la importancia de la detección temprana.

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que impacta la lectura, la escritura y la comprensión, y con frecuencia pasa inadvertido en la educación universitaria, esta condición no solo afecta el rendimiento académico, sino también la salud emocional y la confianza de los estudiantes.

Participan académicos del Instituto Tecnológico de Culiacán y la Universidad Autónoma de Sinaloa, en una colaboración que suma esfuerzos para visibilizar y atender la dislexia en el nivel superior desde una perspectiva integral.

Ahí destacan la importancia de la detección temprana y plantean la aplicación de estrategias de intervención efectivas .

La obra es coordinada por el escritor sinaloense, profesor y tutor del TecNM campus Culiacán, Francisco Javier Parra Loaiza, y contará con la autoría conjunta de los académicos de la Facultad de Educación Física y Deporte, de la UAS; y los Doctores Daniel Ramón Acosta López, Luis Roberto Monreal Ortiz, Francisca Elvira Chinchillas Salazar y Giovanni Isaí Ramírez Torres.

Dirigida a docentes, orientadores, profesionales de la salud, entrenadores deportivos y estudiantes, la publicación invita a repensar la dislexia no como una barrera, sino como una oportunidad para desarrollar nuevas formas de aprendizaje y crecimiento integral.

Este libro ofrece una mirada integral a la dislexia en jóvenes universitarios,

El libro ya disponible en formato digital por Google, en Amazon y en físico en la Librería México y está dirigido a docentes, orientadores, profesionales de la salud, entrenadores deportivos y estudiantes.