Plasma Carlos Loaiza la esencia musical de El Recodo en un mural

Como parte de la segunda edición del Tianguis de Artesanías y Comida Típica, el artista urbano Carlos Loaiza inauguró un mural en el callejón Cruz Lizárraga, en la comunidad de El Recodo, una obra que celebra la identidad, la música y la pasión que distinguen a este emblemático pueblo sinaloense.

El mural fue inaugurado por el propio artista, quien estuvo acompañado por Poncho Lizárraga, líder de la Banda El Recodo, autoridades y habitantes de la comunidad, quienes atestiguaron la develación de esta pieza que ya forma parte del patrimonio visual del lugar.

Durante la entrevista, Carlos Loaiza explicó que el proyecto nació de la observación y convivencia directa con la gente del pueblo.

“Mientras realizaba el mural, por todos lados escuchaba música. Me preguntaba cómo inició esa raíz, esa pasión que se vive todos los días. El Recodo tiene vida, alegría y solidaridad, y eso es lo que quise transmitir en el muro”, expresó.

La obra representa a Poncho Lizárraga tocando el clarinete, acompañado por la banda, como un símbolo del legado iniciado por Don Cruz Lizárraga, fundador de la Banda El Recodo.

El mural refleja el paso de un pueblo con raíces profundas hacia la proyección internacional de la música sinaloense, destacando cómo el talento nacido en rincones humildes ha trascendido a los grandes escenarios del mundo.

Loaiza señaló que el mural fue realizado en tres días, utilizando una técnica mixta que combina aerosol, propio del arte urbano y el graffiti, con pintura aplicada a pincel.

Además, destacó que el boceto fue previamente aprobado tanto por la Alcaldesa Estrella Palacios como por Poncho Lizárraga y su familia, quienes respaldaron la propuesta artística.

La obra también se enmarca dentro del eslogan “Amamos Mazatlán”, una identidad que, según el artista, representa el orgullo, la pasión y el amor por la tierra sinaloense.

“Yo soy de Mazatlán, y para mí es un honor que a través de mi arte se honre a estos grandes talentos que nacen en nuestra tierra”, afirmó.

Finalmente, Carlos Loaiza adelantó que este proyecto forma parte de una serie de intervenciones artísticas que continuarán en comunidades como La Noria y en otros muros de El Recodo.