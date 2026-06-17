Plasman arte, naturaleza y conciencia ambiental en exposición fotográfica

En 22 obras, que conforman la muestra fotográfica, evocan la flora y la fauna de la región, para transmitir un mensaje de cuidado por la naturaleza. Al evento asistieron padres de familia, amigos, docentes y directivos.

Estudiantes de las licenciaturas en Diseño y Arte Multimedia y en Artes Visuales de la Escuela de Diseño y Artes Visuales de la UAS cerraron su semestre con la exposición Territorio Vivo, inaugurada en Casa Achoy.

La muestra reúne diversas propuestas artísticas inspiradas en la naturaleza, la biodiversidad y la relación del ser humano con su entorno, reflejando la creatividad, sensibilidad y formación académica de las y los jóvenes creadores.

Pedro Cervantes, director de la unidad académica, dio las palabras de bienvenida y reconoció el talento de los estudiantes. Destacó que cada imagen está impresa bajo los parámetros y exigencias adquiridos en las aulas a lo largo del semestre, desde la configuración de la cámara hasta el revelado digital, logrando plasmar la idea que cada autor quiso transmitir.

“Estamos intentando condensar todo lo que han visto en las aulas y talleres de la escuela. Es ver el producto de cómo ellos empiezan a dominar las competencias, adquirir destrezas y formarse un criterio estético, buscando capturar lo mejor de esos motivos; una captura que será la que van a ofrecer”.

José Ángel Astorga Estrada, profesor de la materia, compartió que esta exposición surgió a raíz de la evaluación final de las asignaturas de Fotografía Digital y Revelado de la Imagen Digital. Fue un proyecto integral trabajado en conjunto con los alumnos de la materia de Museografía, coordinados por el maestro Diego Torres.

“Para ellos es una gran experiencia, ya que implica todo un proceso desde la composición y el enfoque, hasta el revelado; un camino que hoy concluye con esta exposición”, señaló Astorga.

Entre los alumnos que compartieron su trabajo y experiencia estuvo Sofía Cienfuegos, de la licenciatura en Diseño y Arte Multimedia. Ella explicó que, además de buscar los mejores ángulos, aplicó técnicas de balance de blancos, apertura de diafragma e ISO, con el objetivo de obtener la mejor imagen para este proyecto final que exhorta al cuidado del medio ambiente.

Los asistentes pudieron apreciar obras elaboradas con distintas técnicas y estilos, en las que destacan elementos de la fauna, la flora y los paisajes que forman parte de nuestro territorio, invitando a la reflexión sobre la importancia de valorar y preservar el medio ambiente.

La exposición forma parte de las actividades de difusión cultural impulsadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Escuela de Diseño y Artes Visuales, en coordinación con Casa Achoy.

“Territorio Vivo” permanecerá abierta al público para que visitantes y amantes del arte puedan disfrutar de esta colección que celebra la belleza de la naturaleza desde la mirada de las nuevas generaciones de artistas.