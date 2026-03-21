Plasman con su arte la primavera

Su visión de la primavera la plasmaron alumnos de los talleres de artes visuales de la Escuela Superior de Artes José Limón, en la exposición colectiva Primavera en el Arte 2026, conformada por 89 obras.
Paisajes, flores, aves, las recrearon los alumnos de los diferentes talleres de artes plásticas y visuales juvenil y adultos, de la institución en una serie de obras que compartieron ante padres de familia, alumnos y maestros.
Así celebraron una vez más la llegada de una de las estaciones más bellas del año, a través de pinturas, fotografías, dibujos, óleos y grabados, niños, jóvenes y adultos plasmaron su inspiración a través del arte.
La inauguración estuvo a cargo de Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación, en representación del director general del Isic, Juan Avilés Ochoa, quien reconoció el profesionalismo de la planta docente, que por sí solos son relevantes por su trabajo y por el trabajo comprometido que llevan a cabo con sus alumnos.
“La primavera es una estación que nos inspira renovación, crecimiento y color, y eso lo vemos reflejado en las 89 obras que se presentan aquí hoy. Cada una de ellas es una ventana a la visión única de su creador, un reflejo de su perspectiva, sobre el mundo y su lugar en él, de acuerdo a su creatividad”, señaló Apodaca Elenes, quien felicitó a los artistas en formación por su dedicación y pasión en esta exposición que es un fiel testimonio de su compromiso con el arte.
El maestro Lenin Márquez agradeció la presencia de todos en la edición 2026 de Primavera en el Arte, en la que todos los alumnos y maestros saben el significado y esfuerzo que hay detrás de cada trabajo que integra la exposición.
A nombre de los expositores habló Uriel Covarrubias, alumno del taller de grabado del maestro Luis Landeros Cano, quien agradeció al profesorado y al espacio donde nacen las artes y el trabajo que con tanto amor producimos durante cada semestre.
Los talleres están a cargo de experimentados maestros como Cynthia Ríos, Luis Gonzalo Cárdenas, Rosa Amelia Castro, Lenin Márquez, Miguel Eduardo López, Silvia Ríos, Luis Landeros Cano, Ana Paola Rico y Fidel López, con el apoyo de la coordinadora, la maestra Rebeca Rendón, Alan Franco, administrador de la institución, y demás personal que labora en las diferentes áreas de la misma y que trabajó en el montaje de la exposición.
Flores, mujeres, animales, bodegones, están presentes en las imágenes expuestas tanto en el lobby como en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela, trabajos que estarán expuestos para disfrute de la comunidad estudiantil y padres de familia de la institución.