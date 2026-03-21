Recrean alumnos de la Escuela ‘José Limón’ la primavera en el lienzo

Su visión de la primavera la plasmaron alumnos de los talleres de artes visuales de la Escuela Superior de Artes José Limón, en la exposición colectiva Primavera en el Arte 2026, conformada por 89 obras.

Paisajes, flores, aves, las recrearon los alumnos de los diferentes talleres de artes plásticas y visuales juvenil y adultos, de la institución en una serie de obras que compartieron ante padres de familia, alumnos y maestros.

Así celebraron una vez más la llegada de una de las estaciones más bellas del año, a través de pinturas, fotografías, dibujos, óleos y grabados, niños, jóvenes y adultos plasmaron su inspiración a través del arte.

La inauguración estuvo a cargo de Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación, en representación del director general del Isic, Juan Avilés Ochoa, quien reconoció el profesionalismo de la planta docente, que por sí solos son relevantes por su trabajo y por el trabajo comprometido que llevan a cabo con sus alumnos.