Con el objetivo de fomentar la inclusión y un mundo equitativo para todos, fue inaugurada la exposición ¿A qué huele el arte de María?, en la Galería Ángela Peralta.

La actividad fue convocada por Movimiento Inclusivo “Uniendo Fronteras”, iniciativa de Michael Dergar, artista plástico y benefactor mazatleco radicado en Los Ángeles, California.

El movimiento tiene como objetivo principal crear conciencia y reconocer el talento de artistas con discapacidad, ya sea en el aspecto físico o intelectual.

El artista mazatleco Michael Dergar, fundador de The Academy of Special Dreams Foundation, y Dory Perdomo, directora general del Centro Cultural Bauprés, en compañía del maestro plástico colombiano Leonid Baldovino, encabezaron la inauguración del evento.

También estuvieron presentes, Mónica Rice, coordinadora de galerías del Instituto Cultural, y Enrique Vega Ayala, quien a nombre del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, agradeció la presencia de los coordinadores y patrocinadores de la exposición y del público que se dio cita.

La exposición incluye 31 obras realizadas por jóvenes invidentes de Colombia, obras que muestran el talento y la creatividad de los artistas.

La exposición está inspirada en la alegría contagiosa de una niña, llamada María, que por su perseverancia dio como fruto este proyecto inclusivo.

“Esta idea surgió debido a una niña llamada María, en una exposición, ella se me acercó, es una niña ciega, y me dijo, ¿usted es el maestro que hace tres años me dijo que me iba a enseñar a pintar?, reconocí su voz, ¿me va a enseñar?, me preguntó, yo me quedé asombrado de que hacía tres años me escuchó lo que yo le había dicho y reconoció después de ese tiempo mi voz, entonces fue un reto buscar la forma, las maneras de hacerlo”, explicó Baldovino.

El arte, dijo, huele a sueños de coco, limones de esperanza, sonrisas de naranja y todo lo que un niño interior recuerde de su bella infancia.

“Fue un poco difícil encontrar la forma, se preguntarán ¿cómo podemos hacer que una niña ciega sepa qué colores utilizar en el lienzo?, pues nos dimos a la tarea de buscar la manera, y llegamos a la conclusión de que podría ser con esencias, si ella probaba el coco, eso significaba que era el color blanco, si probaba el limón lo relacionaría con el verde, el naranja con el color naranja, el chocolate con el color café, y así fuimos mostrando esos colores a ella, que los oliera o probará y supiera qué color debía utilizar en su lienzo; la esencia es comestible, y no daña, y así surgieron más Marías, e iniciamos con más niños con esa condición y hoy tenemos esta maravillosa exposición de niños invidentes, y nuestro mensaje es la inclusión, el decirles que sí se puede”, dijo.

En el mensaje de la exposición se puede leer: “La alegría contagiosa de una niña, María, su perseverancia, sus maestros y su clase decidida a ayudar han dado como fruto este proyecto inclusive, gente ayudando a gente sin importar a quien, como, ni donde, sin fronteras. La belleza volverá al arte de parte de los que menos sospechamos, nuestros ojos lo verán y los oídos de estas jóvenes empoderados recogerán los aplausos, todos ganamos”.

La exposición estará abierta al público alrededor de un mes en la Galería Ángela Peralta con entrada gratuita.

Reconocimiento

En el evento, Michael Dergar, hizo entrega de un reconocimiento y un donativo a Leonid Baldovino, quien tiene su escuela de artes en Sincelejo en Colombia.

También hizo entrega de dos reconocimientos a Dory Perdomo, por su apoyo en este evento inclusivo.