Poncho Lizárraga confirma que no estará presente en el homenaje a Germán Lizárraga

En el marco de la segunda edición del Tianguis de Artesanías y Comida Típica, celebrada en El Recodo, Poncho Lizárraga, líder de la Banda El Recodo, confirmó que no podrá estar presente durante el Carnaval de Mazatlán en el homenaje que se le rendirá a su hermano Germán Lizárraga, uno de los grandes referentes de la música de banda.

El músico explicó que, aunque la invitación para formar parte del festejo y del reconocimiento fue recibida con gratitud, los compromisos profesionales de la agrupación durante las mismas fechas del Carnaval le impedirán asistir de manera presencial.

“Desafortunadamente y afortunadamente, porque el trabajo nunca puede ser malo, las fechas coinciden y se complica la situación”, expresó.

A pesar de su ausencia, Poncho Lizárraga manifestó sentirse profundamente honrado y emocionado por el reconocimiento que se le brindará a Germán Lizárraga, a quien describió como una figura fundamental en la historia de la música de banda y un pilar del legado iniciado por Don Cruz Lizárraga.

Destacó que su hermano dedicó gran parte de su vida a la música, formándose desde muy joven al lado de su padre.

“Me siento muy honrado como familia por el reconocimiento que se le va a brindar a Germán. Es un homenaje bien merecido, porque independientemente de que sea mi hermano, es una persona que le ha dado muchísimo a la música de banda y a la música en general. Lo admiro, lo respeto y me siento muy orgulloso de todo el camino que ha recorrido y de todo lo que ha aportado al legado que inició mi padre”, dijo.

El homenaje a Germán Lizárraga se realizará en el marco del Carnaval de Mazatlán, que este año llevará por nombre “Arriba la Tambora”, un título que, según Poncho, representa un justo reconocimiento a las raíces y al folclor musical que ha distinguido a Mazatlán a nivel mundial.

“Cuando nos enteramos de que iba a llevar ese nombre dijimos wow, creo que se le está dando el mérito que se merece a nuestro folclor, se le está dando ese reconocimiento a nuestro folclor, y eso es algo muy chido, eso es algo que yo como músico de banda me siento muy contento. Que padre que se tome para bien darle este nombre a nuestra máxima fiesta”, dijo.

Durante su visita a El Recodo, Poncho Lizárraga también aprovechó para resaltar la importancia de eventos como el Tianguis de Artesanías y Comida Típica, impulsado por la alcaldesa Estrella Palacios, los cuales fortalecen la identidad cultural y promueven turísticamente a las comunidades del municipio.

Finalmente, reiteró su agradecimiento a las autoridades y a la comunidad de El Recodo por mantener vivas sus tradiciones y expresó que, aunque no podrá estar presente físicamente en el homenaje, su respaldo y reconocimiento a Germán Lizárraga será siempre total, celebrando que se le rinda un tributo merecido por su invaluable aportación a la música mexicana.