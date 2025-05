Pone ambiente el Trío Azteca en el Paseo de las Artes

También cantaron Bohemio de afición, de Martín Urieta; Esclavo y amo, de José Vaca Flores; Usted, de Gabriel Ruiz y José Antonio Zorrilla; Quiero abrazarte tanto, de Víctor Manuel, y Gema, de Güicho Cisneros; Noche de ronda, de Agustín Lara, La Miss Coquetona, de Daniel Murillo; Fina estampa, de Chabuca Granda; Mitad tú, mitad yo, de Mario Molina Montes, y Caballo viejo, de Simón Díaz, entre otras.

Las jóvenes Valentina y Grethel, que al fin han encontrado nombre para su dúo: Té de Manzana y Canela, estuvieron acompañadas por Leonel en la guitarra, y provocaron aplausos y expresiones de admiración con temas como Te he prometido, de Leo Dan; Dust in the wind, de Kerry Livgren; la ranchera Deja que salga la luna, de José Alfredo, y otra ranchera, Un millón de primaveras, de Joan Sebastian.

Siguieron con Corazón de poeta, de Manuel Alejandro; The winner takes it all, de Björn Ulvaeus y Benny Andersson (de grupo ABBA); y un huapango clásico, El pastor, de los Cuates Castilla, y aunque el público pedía más -de preferencia algunas que ya han cantado- cerraron con la bellísima balada Fernando, también autoría de los miembros de ABBA.

El Paseo de las Artes, con su oferta gastronómica, su arte callejero en el taller de dibujo de Ernesto Leyva Ramírez, el regalo de libros y la lectura acostumbrada en el Desfile de Poetas, tuvo así una de sus mejores tardes este año, bajo la conducción de su fundador, el maestro José Alfonso Flores Carrasco, y con apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura y en esta edición, del Instituto Municipal de Cultura.