“En el proyecto me puse ciertas reglas, ninguno es hecho con lápiz, no hay borrador, son acuarelas sobre papel, lo que lo hace es que no hay borrador, hay líneas chuecas, encima otra línea, el objetivo no es que sean perfectos, sino que sean como ese pequeño momento y llevo tanto tiempo haciéndolo que es un diario viajero, que a todos lados llevo, es el sexto cuaderno”.

Las 10 impresiones de dibujos, dijo, ya se vendieron y en ellas plasma despensas, escritorios, espacios, salas, canastas, objetos de cocina.

“Elegí 10 a mi criterio, aparte que les tengo un cariño especial, cada uno habla de un estilo o manera de ver, otro objeto, es la caja de hilos de mi mamá y en la serie también hay unos dibujos de cuando empezaron los trabajos de remodelación en la Casa del Maquío, hice 10 dibujos para preservar lo que había sido”.

Estar en Culiacán con esta exposición que abrirá al público del 9 de noviembre al 7 de diciembre, le da mucha ilusión.

“Es un proyecto que vengo trabajando por años, en 2017 en un viaje vi una pared llena de dibujos, dije quiero hacer eso, hacer 100 a 150 y presentarlos todos, porque cada dibujo es una pieza individual y juntos se leerán como una viñeta de cómic, que está la vista en horizontal y vertical”, apuntó.