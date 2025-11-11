Ponen en marcha el programa 'Artes Escénicas en tu Escuela’

El programa “Artes Escénicas en tu Escuela”, un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Educación Pública y Cultura y el Instituto Sinaloense de Cultura se puso en marcha para llevar obras escénicas de calidad a niños de quinto y sexto grado de nivel primaria y adolescentes de secundaria.

En la apertura del programa, que en una primera etapa del 10 al 27 de noviembre incluirá a doce escuelas primarias y seis secundarias, la titular de la SEPyC agradeció al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), promotor del programa a nivel nacional, y al Isic, por esta oportunidad de que los niños vayan al teatro y vivan esta experiencia maravillosa, al abrirles la posibilidad de una educación integral como parte de su formación.

En la puesta en marcha, Gloria Himelda Félix Niebla, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, dijo ante niñas y niños de las primarias Josefa Ortiz de Domínguez y Rubén Darío, que acudieron a la primera función celebrada en el Teatro Socorro Astol, la funcionaria destacó que el Isic han tenido una valiosa colaboración para ayudar a las escuelas a incrementar su acervo bibliográfico de acuerdo con el nivel educativo.

Juan Avilés Ochoa, director general del Isic, dijo que este programa de teatro escolar se recupera hoy de la mano de la SEPyC para llevar la danza y el teatro a las escuelas, gracias a una convocatoria lanzada en los primeros meses del año para que las compañías artísticas presentaran propuestas. Se recibieron alrededor de 800, de las cuales se seleccionaron 60, dos de ellas en Sinaloa.