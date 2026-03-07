¿Por qué México observa y no reacciona?

La sociedad debe pasar de la indignación y de la protesta eventual, a empezar a impedir la ingobernabilidad y la violencia que tanto le afecta.

Arreglar el sistema

Querer arreglar una parte sin arreglar las otras con las que interactúa no resuelve el problema, es decir, echarle solo la culpa de los males del país al régimen actual, a los malos gobernantes, a los narcos, a la corrupción e impunidad del sistema, no evita la descomposición del país avalada por los hechos.

El gran desafío, que es una condición sine qua non para mejorar como país, es que la sociedad se organice para impedir lo que le afecta en su seguridad, en su trabajo, en su patrimonio, en su modo de vida, y no permanezca pasiva o proteste ocasionalmente, esperando que otros lo resuelvan.

Mientras la sociedad no se convierta en un contrapeso, los problemas de la nación se irán agravando. Las marchas masivas para defender al INE en el sexenio pasado no impidieron los resultados sospechosos de las elecciones, ni las de distintas ciudades han impedido que cese la violencia, ni tantas protestas de las féminas han impedido la violencia a ellas.

En México el mayor desafío no es el cambio de gobierno, sino desmantelar las condiciones de un régimen dictatorial, del narco que se apodera del estado, como del estado que abraza y tolera al narco; así como la corrupción a escala estratosférica desde los jerarcas hasta en los últimos niveles, la ostentosa impunidad que facilita la violencia y los desplantes autoritarios.

No pasa nada.

No pasa nada porque el gobierno dejó de temerle a la ciudadanía, le tomó la medida y solo reacciona para calmarla simulando, pero no para resolver los problemas serios que afectan al bien común.

¿La ciudadanía está haciendo algo para circular con seguridad en Guadalajara y en otras ciudades y caminos después de la captura del Mencho? Siguen con miedo. Así son presa fácil del narco que impone el terror para no encontrar resistencia y del gobierno que impone sus leyes para perpetuarse.

Todos sabemos que la captura de las cabezas son solo golpes mediáticos que desatan más violencia y tensan los resortes que la disparan.

El peor ejemplo del desprecio es lo que hace el gobierno cubano haciendo negocio con las despensas regaladas de México vendiéndoselas en dólares a los isleños ya muy golpeados.