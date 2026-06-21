Porta Karina Torres la corona ‘Jardín de Orgullo’ en Pride Mazatlán 2026

Más que un accesorio ceremonial, la corona denominada “Jardín de Orgullo” se convirtió en una declaración artística de inclusión, respeto y libertad durante las actividades del Pride Mazatlán 2026.

Portada por Karina Torres, Reina Maz Orgullo 2026, la creación diseñada y elaborada por Luis Antonio “Momo” Ríos González y el equipo de Momo Creaciones y Producciones Artísticas destacó por su riqueza visual y por el mensaje que transmite a través de cada uno de sus elementos.

Inspirada en la diversidad humana, la corona fue concebida como un espacio simbólico donde todas las personas pueden florecer con autenticidad, amor y libertad.

Flores, cristales y una amplia gama de colores se integran en la pieza para representar las distintas identidades, historias y expresiones que forman parte de una sociedad plural.

La obra busca, según su autor, celebrar la belleza de ser uno mismo, al tiempo que promueve valores fundamentales como la igualdad, la visibilidad y el respeto.

Cada detalle fue trabajado para transmitir esperanza y orgullo, convirtiendo a la corona en una pieza que trasciende lo ornamental para dialogar con las luchas y conquistas de la comunidad LGBTQ+.

Durante el Pride Mazatlán, la corona acompañó a Karina Torres en diversas actividades, consolidándose como uno de los elementos más significativos de la celebración.

Su presencia recordó la importancia de generar espacios seguros y libres donde cada persona pueda desarrollarse plenamente sin temor a ser discriminada.

Para Luis Antonio “Momo” Ríos González y su equipo, participar en esta edición del Pride representó también una oportunidad para vincular el arte con las causas sociales.

A través de la creatividad y el diseño, la pieza rinde homenaje a la diversidad en todas sus formas y reafirma el papel del arte como una herramienta de expresión, reflexión y transformación cultural.