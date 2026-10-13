Posponen la Primera Feria del Libro Concordia 2026 por el clima

Debido a las condiciones climáticas y por recomendación de la Coordinación Municipal de Protección Civil, la Primera Feria del Libro Concordia 2026 fue pospuesta y se realizará del 12 al 14 de noviembre en el Polideportivo Municipal.

El encuentro literario estaba programado para llevarse a cabo del 15 al 17 de octubre, sin embargo, los organizadores determinaron modificar las fechas como medida preventiva para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y de quienes participarían en las actividades.

La decisión busca garantizar la seguridad de niñas, niños, jóvenes, familias, escritores, expositores y visitantes ante las condiciones climáticas que se presentan actualmente en el municipio.

La sede se mantiene sin cambios y el programa conserva su propósito de promover el hábito de la lectura, impulsar la cultura y acercar los libros a las familias concordenses, mediante un espacio de encuentro e intercambio de conocimientos en torno a la literatura.

La Primera Feria del Libro representa una nueva iniciativa para fomentar las actividades literarias en el municipio y propiciar la convivencia entre lectores, autores y expositores.

Los organizadores agradecieron la comprensión de la ciudadanía, así como de las instituciones, colaboradores y participantes, y reiteraron la invitación a formar parte de esta primera edición en las nuevas fechas establecidas.