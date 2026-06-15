Premian a las ganadoras del Concurso de Ensayo de Mujeres Ejemplares en El Colegio de Sinaloa

Ellas recibieron diploma y un premio económico por sus trabajos inspirados en mujeres empresarias, deportistas y escritoras sinaloenses y de otros lugares.

En la categoría B, de 15 a 18 años, ganaron Joselin Nazerau Fierro, Melany Kristell Moreno Pardo y Angela Johana Castillo Piña, con el primero, segundo y tercer lugar respectivamente y con mención honorífica Elbri Karely Franco Lizárraga, Ashley Guadalupe Tolosa Murillo y Martha Olivia Nieblas Cabanillas.

En la categoría A, de 11 a 18 años, las ganadoras fueron Kenia Dayan Pacheco Zamora; Georgia De la Rocha Zazueta y Brigitte Kamila Bustamante Araujo, con el primero, segundo y tercer lugar respectivamente, y con mención honorífica María Dinorah Valenzuela, Monserrat Guadalupe Peiro Higuera y Ana Claudia López Salomón.

El Colegio de Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente premiaron a las niñas y jóvenes ganadoras del Concurso de Ensayo Mujeres Ejemplares para la Juventud Sinaloa.

Joselin Nazerau Fierro, ganadora de la Categoría B, habló a nombre de las ganadoras.

Joselin Nazerau Fierro, ganadora de la Categoría B, habló a nombre de las ganadoras.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en El Colegio de Sinaloa.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en El Colegio de Sinaloa.

Kenia Dayan Pacheco Zamora, ganadora del primer lugar en la categoría A, recibió su diploma de manos de Gloria Himelda Félix.

Kenia Dayan Pacheco Zamora, ganadora del primer lugar en la categoría A, recibió su diploma de manos de Gloria Himelda Félix.

Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa; Gloria Imelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura; Ana Francis Chiquete Elizalde, titular de la Secretaría de las Mujeres y Pedro Flores Leal, rector de la Universidad Autónoma de Occidente, encabezaron la premiación.

Al dar la bienvenida, Élmer Mendoza se dijo muy contento de que hubiera mucho público sobre todo luego en una mañana de lluvia intensa, que muchas veces obliga a quedarse en casa.

Destacó que este concurso es como un impulso que da a las niñas y jóvenes de descubrirse a sí mismas desde esa edad y recordó que hace 50 años, cuando salió de la universidad se preguntó qué seguía y un maestro le respondió que dar clases o dedicarse al periodismo cultural.

El problema con enseñar dijo, era entonces que en la normal los formaban sobre cómo enseñar, no qué enseñar y a ellos al revés: sabían qué enseñar, pero no cómo hacerlo.

“Ahora no tengo duda que los docentes que trabajan con estas niñas, saben cómo enseñar y además saben qué enseñar, un problema que yo tuve hace como 50 años, y entonces pues me da mucho gusto recibirlos a ustedes, pero además para compartir ideas o uno de nuestros programas más potentes”.

Gloria Imelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura, destacó la importancia de la alianza de las instituciones en este certamen.

“Hoy es para nosotros muy común hablar de igualdad, de inclusión, de participación de las mujeres y hoy nuestras juventudes tienen una posibilidad real de sentirse realmente iguales frente a sus compañeros varones. Y qué mejor forma de plasmar sus proyectos, sus sueños que en la participación de este concurso de ensayo, convocado a través del Colegio de Sinaloa, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de las Mujeres y de la Universidad Autónoma de Occidente, y que hoy ustedes, quienes han resultado galardonadas, son las líderes que necesita Sinaloa”.

Ana Francis Chiquete Elizalde, titular de la Secretaría de las Mujeres, destacó la valentía de las participantes en participar en este concurso de tomar una hoja en blanco, vencer el miedo y empezar a escribir.

“Me parece que es un acto totalmente político, es un acto de amor y hoy estamos aquí para reconocer ese acto y esa valentía que ustedes han tenido y que participaron en este concurso y quienes recibieron también las menciones honoríficas porque no alcanzaron solamente los tres lugares para reconocer el talento de estas mujeres que participaron”.

Destacó que los ensayos que escribieron son sobre mujeres que vivieron con convicción y al elegirlas también se revelan a ellas mismas, sus valores, sus preguntas, lo que les duele, lo que las inspira y las invitó a seguir escribiendo.

“Es importante que sigan levantando la voz, crean en lo que están haciendo, que no tienen que pensar que sus ideas son demasiado pequeñas. Ustedes saben exactamente lo que quieren construir y tienen una voz y a través de la escritura puede tomar forma. Escriban desde la duda, desde la rabia, desde la ternura, cuando algo les mueva y en cada momento. En algún momento esas palabras se encontrarán en una hoja y estarán resonando en otros corazones”.

Pedro Leal reconoció a las ganadoras y a sus familias, pues los proyectos formativos siempre son proyectos familiares, así que un reconocimiento integral.

Comentó que al participar están ejerciendo su derecho de la libertad de expresión, pues es exponer las ideas y el inicio de que muchas personas las puedan revisar, leer, hacer válidas, compartir y generar una capacidad colaborativa de transformación.

Al dar lectura al acta del jurado, Laura González Bon, directora de igualdad sustantiva de Semujeres, destacó que los trabajos recibidos fueron sometidos a un proceso de evaluación bajo seudónimo, a fin de garantizar la imparcialidad del dictamen y atendiendo los criterios de coherencia argumentativa, pertinencia temática, calidad de la escritura ensayística y profundidad reflexiva sobre la figura femenina elegida.

Integraron el jurado Fabiola Guadalupe López, coordinadora del archivo histórico de la Universidad Autónoma de Occidente; Margarita Urías Burgos, directora de perspectiva de género de la Secretaría de las Mujeres; Rosa María Estrada Coronado, asesora del despacho de la SEPyC; Lilia Vaca Maldonado, y María de Los Ángeles López, de El Colegio de Sinaloa y Laura González Bon.

Los ensayos ganadores, dijo, sostienen el tono argumentativo propio del género ensayístico, desarrollan con suficiencia los motivos por los que la figura femenina elegida constituye un referente de vida y demuestran capacidad reflexiva acorde a la categoría de participación correspondiente.

Al final, las ganadores del primer lugar en cada categoría compartieron su alegría por estar ahí, y recibir el reconocimiento que va más allá de un premio, sino porque detrás está su esfuerzo.

Las ganadoras recibieron un premio económico que va de 3 mil a 8 mil pesos y al final se anunció que la SEPyC daría también un premio económico, sin especificar monto) a las ganadoras de mención honorífica.

Los premios

Categoría A

Primer lugar: Kenia Dayan Pacheco Zamora (Culiacán)

Tema: Karem Barraza Mendívil: Abriendo puertas con la fuerza del talento y corazón sinaloense.

Segundo lugar: Georgia De la Rocha Zazueta (Culiacán)

Tema: Alejandra Reyes Limón: La fuerza de la sororidad

Tercer lugar: Brigitte Kamila Bustamante Araujo (Culiacán)

Tema: Norma Corona, el silencio nos hace cómplices

Mención honorífica:

María Dinorah Valenzuela Valenzuela (Culiacancito)

Tema: Ana Frank: una historia que inspira

Monserrat Guadalupe Peiro Higuera (Culiacán)

Tema: Inés Arredondo: Una inspiración para las jóvenes de hoy en día...

Ana Claudia López Salomón (Culiacán)

Tema: Lágrimas en papel: una reflexión sobre la vida y obra de Inés Arredondo

Categoría B

Primer lugar: Joselin Nazerau Fierro (El fuerte)

Tema: Doña Emma: Una mujer ejemplar

Melany Kristell Moreno Pardo (Culiacán)

Tema: Más que una bata blanca: donde todo comenzó con Matilde Montoya

Tercer lugar: Angela Johana Castillo Piña (Culiacán)

Tema: A veces sólo necesitamos una frase que potencia el alma

Mención honorífica

Elbri Karely Franco Lizárraga (Culiacán)

Tema: Hablemos de mujeres ejemplares...

Ashley Guadalupe Tolosa Murillo (Culiacán)

Tema: Ma. del Rosario Espinoza: patadas que tocaron el cielo olímpico

Martha Olivia Nieblas Cabanillas (Culiacán)

Tema: Inés Arredondo: la mujer que luchó por la libertad femenina y desafió al machismo