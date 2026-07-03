Premian el cortometraje mexicano ‘Passarinho’ en los NewFilmmakers de Los Ángeles

Passarinho, cortometraje de tesis del Centro de Capacitación Cinematográfica, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, ganó el premio a Mejor Cortometraje Internacional de Comedia en la 14 edición de los premios de NewFilmmakers Los Angeles, que reconocen los mejores proyectos presentados durante la temporada de programación 2025 de este festival estadounidense.

La obra, producida por Daniela Mosca y realizada como tesis en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), fue reconocida durante la ceremonia anual de los premios.

El cortometraje mexicano ”Passarinho”, dirigido por Natalia García Agraz, ganó el premio a Mejor Cortometraje Internacional de Comedia en la 14 edición de los Premios NewFilmmakers Los Ángeles.

El galardón fue seleccionado por un jurado de 29 profesionales de la industria del entretenimiento con representación en desarrollo, producción, distribución y disciplinas creativas del cine y la televisión, entre ellos Emmanuel Grinda, de Lionsgate, y Andrea Alarcón, del Sundance Institute.

Dirigida por Natalia García Agraz, la producción narra la historia de Olivia y Laura, dos amigas de 13 años que planean conseguir el autógrafo de Passarinho, leyenda del fútbol brasileño que disputa su último partido en México. El día del encuentro, Olivia tiene su primera menstruación, situación que las obliga a replantear su plan y las lleva a enfrentar, entre humor y tensión familiar, una experiencia decisiva de crecimiento.

El premio se suma al destacado recorrido internacional del cortometraje, que desde su estreno en 2024, ha participado en más de 40 festivales.

Entre sus reconocimientos destacan el Silver Hugo al Mejor Cortometraje de Ficción en el Chicago International Film Festival, el Best Film Award en el Filmschoolfest Munich, el Premio al Mejor Cortometraje en Play Granada, el Award for Best Short en el Women + Film Festival de Denver, la Special Mention for Best Director en el Palm Springs International ShortFest, el Casarotto Ramsay Directing Award en el Watersprite Film Festival de Cambridge y el Best Student Film Award en el Nepal International Film Festival.

En América Latina, obtuvo el premio al Mejor Cortometraje y el reconocimiento a Mejor Cortometraje en la categoría de estudiantes latinoamericanos en ShortFest Buenos Aires. En México, el Festival Pantalla de Cristal le otorgó seis galardones, entre ellos Mejor Corto Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Actriz para Naomy Romo.

El elenco está encabezado por Camila Robertson en el papel de Olivia y Isabella Patrón como Laura. Naomy Romo interpreta a Carmen, la madre de Olivia, mientras que Anthony Mawena Kokou da vida al futbolista Passarinho.