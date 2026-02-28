Premian la excelencia coreográfica del Carnaval Mazatlán 2026

Tras su participación en los magnos desfiles del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, “Arriba la Tambora”, el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán premió este viernes a los triunfadores del Concurso de Comparsas de Concurso.

La elección de los ganadores no solo se basó en el carisma, sino en un estricto sistema de puntuación que evaluó la complejidad técnica y la ejecución artística en movimiento.

Primer Lugar: “Oriente a Occidente”, Academia Channel bajo la dirección del maestro Jorge Luis Padilla Núñez. Ganadora de un premio equivalente a 80 mil pesos.

La victoria de esta comparsa se debió a su maestría en la evolución de desplazamientos. El jurado destacó que, a diferencia de otras agrupaciones, Channel logró mantener una limpieza total en sus cruces y formaciones mientras avanzaban por el Malecón. Su diseño escenográfico no fue estático; fue integrado a la coreografía de marcha, logrando un impacto visual de 360 grados que cautivó tanto a los jueces como al público. Su calificación fue de 265 puntos.

Segundo Lugar: “Plumas y Fiesta”, de la Academia Escénico Ferrer, dirigida por el maestro Cali Ferrer. Premio 60 mil pesos.

Esta agrupación destacó por su diseño coreográfico de alto nivel. El jurado resaltó la armonía entre el vestuario y los movimientos, logrando una “unidad estética” superior. Su calificación, de 262 puntos, fue impulsado por la sincronía perfecta de sus integrantes bajo la presión del desfile en vivo.

Tercer Lugar (Empate): “Orgullo del Puerto” y “El Juego de los Patasaladas”. Ganadores de 40 mil pesos, 20 mil para cada uno.

En un hecho inédito en 10 años, ambas comparsas empataron gracias a su capacidad de ambientación. Mientras una destacó por la técnica de sus bailarines, la otra sobresalió por la energía y la interacción con el espectador, cumpliendo con los estándares de “chispa y fluidez” que exige la convocatoria. Ellos obtuvieron 258.5 puntos.

Pili Hinojos, coordinadora del concurso, explicó que el panel de expertos, integrado por Laura Téllez, Johnny Millán y Eduardo Blanco, analizó cuatro pilares fundamentales: Diseño escenográfico: calidad y originalidad de los elementos visuales. Coreografía de marcha: La capacidad de bailar sin detener el flujo del desfile.

Así como evolución de desplazamientos: La complejidad de las figuras y cambios de posición, y peso de la comparsa, la presencia escénica y energía grupal constante.

“Se enfocaron no nada más en el look, sino en el rigor técnico de la danza urbana y contemporánea aplicada a la calle. Tenían movimientos espectaculares y una ambientación muy fuerte que los hizo brillar sobre el pavimento”, señaló Hinojos.

Premios Entregados

Primer Lugar: 80 mil pesos y reconocimiento oficial.

Segundo Lugar: 60 mil pesos.

Tercer Lugar: Premio dividido 20 mil pesos cada uno, conforme a los estatutos del concurso ante el empate técnico.