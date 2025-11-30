Prenden el ambiente las chicas de Bloody Benders en el 26º Festival de Rock

Con la explosiva presentación del grupo femenil de la Ciudad de México, las internacionales Bloody Benders, el 26º Festival de Rock Sinaloa 2025 entró a una nueva fase al interpretar las piezas más exitosas de su discografía, la cual se remonta a 2011.

Precedidas por cuatro bandas estatales de Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, la banda capitalina supo animar el ambiente de inmediato con ese “punk oscuro e insumiso” que las caracteriza, en canciones que transpiran influencias o inspiración en películas de terror, pero a la vez mantienen los pies en la tierra con letras contestatarias, todo en un estilo lleno de energía.

A lo largo de su presentación de 45 minutos, Pishi en el bajo, Foamy y Andy en las guitarras, Taty en la voz y Mariela en la batería, encendieron a la multitud que llenó el ágora con éxitos del género, al abrir con “Let’s Make some noise” (tema que fue opening para la caricatura “Las chicas solo quieren hacer ruido”, de Jessie Yokai, en 2022).

Siguieron con “Crossroads”, “Cicatrisex”, “Gatitos”, “Fantasmas”, “The witch”, “Mortui societate”, “Catenstein”, “Apocalipsis”, “Eat your brain”, ”Viernes 13” e “I’m the riot”, para cerrar en grande con “Somos la resistencia”, “La vampira” y “Blitzkrieg bop”, poniendo fin a una gran jornada.

Previamente, desde las 16:00 horas, desfilaron por el escenario del ágora cuatro bandas: Los mazatlecos de Guerrilleros Band, con un sonidazo de rock alternativo que combina los sonidos eléctricos de las cuerdas con los instrumentos de viento.

Sus integrantes son Adolfo Carvajal (voz), Julio Zatarain (batería), Michel Cortés (guitarra), Ernesto Sánchez (tecladista), Iván Piña (saxofonista), Crystian Velazco (trompeta) y Guillermo Millán (bajo). Interpretaron las canciones “Dime”, “Libre y auténtico”, “Ya ganaron”, “Tipo problemático”, “El afán del depredador”, “Un lugar” y “Olas Altas”.

La Sombra de Piterpan (Escuinapa), formado por Andrés Alonso Valdez y Rafael Sarmiento Núñez en las guitarras; Víctor Hernández en el bajo, y Óscar Polanco Crespo en la batería, presentó un sonido alternativo con melodías básicamente instrumentales, excepto por un palomazo con “Yeyo” Fausto y Flórez con las voces en la pieza “Green Light”.

Canela es un grupo de dream pop surgido en Culiacán con la iniciativa de Paulo Axel Campos Tostado en la guitarra e Isa Noeylet Echavarría en la guitarra y voz, Jesús Teodoro Salazar en la batería y Diego Beltrán González en el bajo. Entusiasmaron con temas como “No quiero ver (televisión)”, “Control remoto”, “Choque ascensor”, “Liga de la Justicia”, “Discos sucios”, “Fotografías”, “Baloncesto”, “Bart Simpson” y “Aire acondicionado”.

Abriendo el megaconcierto, estuvo Audiofuzz, un grupo de rock alternativo originario de Culiacán, e integrado por Audómar Ahumada Valenzuela en la guitarra y voz principal; Javier Gonzales en el bajo y coros, y Henry Paredes en la batería, quienes llamaron la atención con piezas como “Lo mejor de mí”, “Dispara”, “Amanece”, “Respondes”, “Ciclo natural”, “Tu canción” y “Qué vas a ser”, entre otras.