Prepara la Banda Sinfónica Juvenil el concierto Halloween Sinfónico

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado ofrecerá el concierto ‘Halloween Sinfónico’ este viernes 30 de octubre en el Museo de Arte de Sinaloa. El evento, con entrada libre, combinará piezas clásicas con icónicas bandas sonoras de cine de misterio y fantasía.

El Instituto Sinaloense de Cultura invita al público a este concierto, el cual se realizará a las 17:00 horas en las instalaciones del Museo de Arte de Sinaloa. La presentación forma parte del programa La Banda en el Masin.

Este concierto se enmarca en la iniciativa “La Banda en el Masin”, un programa del Instituto Sinaloense de Cultura que busca acercar la música a la comunidad. La presentación celebra la temporada de Halloween con una propuesta musical.

La agrupación está integrada por jóvenes talentos y estudiantes de música de la Escuela Superior de Artes “José Limón” del Instituto Sinaloense de Cultura. Se presentará bajo la dirección de Diego Rojas.

Para la ocasión, la banda ha preparado un repertorio que fusiona la música clásica con composiciones del cine de terror, misterio y fantasía.

Entre las obras clásicas que integran el programa se encuentran Una noche en la árida montaña, de Modest Mussorgsky, y El aprendiz de brujo, de Paul Dukas. También se interpretará Danza macabra, de Camille Saint-Saëns.

En música de cine y popurrís, la Banda Sinfónica Juvenil interpretará Música para un teatro oscuro, de Danny Elfman. Esta pieza integra los temas principales de Tales From The Crypt, The Nightmare Before Christmas, Edward Scissorhands, Beetlejuice y Spider-Man.

También se incluirá Los locos Addams, tema de Vic Mizzy, y Noches embrujadas en el cine, un recorrido por el cine de suspenso con temas como 29 Neibolt Street (de IT), Hello Zepp (de Saw), Sidney’s Lament (de Scream) y Halloween Theme.

El programa también contempla La pesadilla antes de Navidad, de Danny Elfman, con fragmentos como What’s This?, Christmas Eve Montage, Sally’s Song y This Is Halloween.

Además, se interpretará Harry Potter y el príncipe mestizo, de Nicholas Hooper, con un popurrí que incluye Opening, The Story Begins, In Noctem, Wizard Wheezes, Ron’s Victory, The Slug Party, Journey to The Cave, Dumbledore’s Farewell, The Friends y The Weasley Stomp.

El concierto se realizará en el Museo de Arte de Sinaloa, ubicado en la esquina de Rafael Buelna y Ruperto L. Paliza. La entrada es libre para todo el público.