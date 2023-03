El programa No. 3 de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, promete ser de lo más explosivo y seguramente cautivará a seguidores y no tanto de la música sinfónica: Se trata del programa “Tributo a Queen”, que tendrá al Quinteto Britania como solista, y como cantante invitado a Pablo Juan Martínez, todos bajo la dirección artística del Mtro. Miguel Salmón del Real.

El esperado concierto se llevará a cabo los días jueves 30 y viernes 31 de marzo a las 19:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio de esta capital y los boletos estarán disponibles a partir de este viernes en el sitio kynetick.com.

No es la primera vez que la OSSLA coincide con los caminos de las grandes bandas de rock: Ya en otras ocasiones ha programado conciertos con música de bandas como Los Beatles, Pink Floyd e incluso Queen, en lo que participan bandas de rock especializadas en sus covers, como es el caso de Britania.

El programa forma parte de la Primera Temporada 2023 de la OSSLA, que este año viene llena de sorpresas y de gratas noticias, como ya se hizo notar con la participación de la Orquesta en la súper producción de la ópera “Aída” que este fin de semana se presenta en esta capital.

Queen es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres, integrada por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon, la cual ha tenido una presencia global en la cultura popular durante más de cinco décadas, con temas como “Bohemian Rhapsody”, a “We Will Rock You” y “We Are the Champions” y “Another One Bites the Dust”.