Prepara Mazatlán el inicio del Festival Cultural 2026

Mazatlán se prepara para el inicio del Festival Cultural 2026. El concierto “Amamos la Ópera”, con la Camerata Mazatlán, Enrique Patrón De Rueda, Vanessa Gama y Rosa Ferreiro, abrirá el evento el 25 de septiembre a las 19:00 horas en el Teatro Ángela Peralta.

El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán iniciará el Festival Cultural Mazatlán 2026 con el concierto “Amamos la Ópera”. La presentación será el viernes 25 de septiembre a las 19:00 horas en el Teatro Ángela Peralta. La velada contará con la Camerata Mazatlán, dirigida por el maestro Enrique Patrón De Rueda, y las solistas Vanessa Gama y Rosa Ferreiro.

Este concierto marca el comienzo de una nueva edición del Festival Cultural Mazatlán, un encuentro organizado por el Instituto Municipal de Cultura para celebrar las expresiones artísticas.

El festival busca acercar las manifestaciones artísticas a la comunidad. Además, reafirma a Mazatlán como una ciudad que impulsa la formación, creación y proyección del talento.

“Las solistas Vanessa Gama y Rosa Ferreiro prometen deslumbrar al público con la agilidad técnica de su voz al evocar las pasiones humanas del teatro lírico”, señaló el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

El repertorio incluirá obras del bel canto italiano de Gioachino Rossini y Vincenzo Bellini. También se presentarán piezas de Piotr Ilich Chaikovski, Ambroise Thomas y Camille Saint-Saëns.

Este recorrido vocal buscará ofrecer una experiencia que busca despertar emociones en los asistentes.

Los boletos para el concierto tienen un costo de 400, 350, 300 y 250 pesos. Están a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta. El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas; los sábados de 09:00 a 13:00 horas.

El Festival Cultural Mazatlán 2026 cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, mediante el Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

También es apoyado por el Gobierno Municipal de Mazatlán, a través del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. El proyecto recibe apoyo de la Convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos PROFEST.