Preparan el Sexto Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses en Mazatlán

Con la participación de escritoras de distintos estados del País, el Museo de Arte de Mazatlán será sede del Sexto Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses, que del 19 al 21 de noviembre ofrecerá un programa dedicado a la literatura, la creación artística y el diálogo entre mujeres.

Bajo el lema “Listones por la paz”, esta edición busca promover la esperanza y la paz mediante la palabra escrita, las actividades literarias y las expresiones artísticas.

El encuentro también rendirá homenaje a la poeta Ana Belén López, cuyo nombre distingue esta edición y a la escritora Elena Garro, figura central de la literatura mexicana.

Silvia Michel, coordinadora del encuentro, recordó que la iniciativa surgió en 2021, durante la pandemia, como un espacio para reunir a mujeres interesadas en la escritura y la lectura.

Lo que comenzó como una reunión pequeña se convirtió en una comunidad que ha crecido con la incorporación de autoras, lectoras y artistas de distintas partes del País.

Desde su segunda edición, realizada en el Museo de Arte de Mazatlán en 2022, el encuentro ha incorporado talleres, lecturas, presentaciones editoriales y conversatorios, además de fortalecer las colaboraciones con creadoras de otras disciplinas.

En esta ocasión, participarán como invitadas especiales las escritoras Ana Clavel, Ana García Bergua y Roxana Elvridge-Thomas, quienes compartirán sus conocimientos mediante talleres, conferencias y encuentros con el público.

“Listones por la paz” también contempla una exposición colectiva en la que artistas plásticas incorporarán listones, físicos o representados en sus obras, como símbolo de esperanza y un mensaje en favor de la paz.

La propuesta busca fortalecer el diálogo entre la literatura y las artes visuales.

Literatura para compartir

Las actividades comenzarán el jueves 19 de noviembre a las 9:00 horas, con la inauguración, el homenaje a Ana Belén López, un diálogo con Ana Clavel, la presentación del libro digital Oaxaca: Arrullo de 8 vientos y el taller “La metáfora: metafóricamente hablando”, impartido por Roxana Elvridge-Thomas.

El viernes 20 se desarrollarán los talleres “Cuento contemporáneo”, con Ana García Bergua, y “Cuando las palabras no salen: psicología del bloqueo”, además de presentaciones de poemarios y el conversatorio “Los caminos del libro. Autoras y editoras conversan”.Ese mismo día se presentarán las obras Cartografía de una ciudad interior, de Ana Chig y El corazón de la mañana, de Guadalupe Ángeles.

La jornada incluirá también una conversación sobre Autobiografía de la piel, de Ana Clavel y el encuentro “Que conversen las Anas”, dedicado a la memoria como resistencia al olvido.

El sábado 21 se impartirá el taller “Textos eróticos breves”, a cargo de Ana Clavel y se presentarán libros como El traje que la vida me regaló, de Guadalupe Rojas Garay, y Shamhat. Las magníficas, de Roxana Elvridge-Thomas.

Por la tarde, las actividades abiertas al público se trasladarán a Casa Haas, donde se realizará una lectura performática titulada “No todos los viajes necesitan carretera”, seguida de una conferencia sobre el sueño como forma de conocimiento y revelación en la obra de Elena Garro.

El programa concluirá con “Elena Garro: Memoria y palabra”, un espacio de comentarios y lecturas breves del libro homenaje Sobrescribiendo a Elena, además de un reconocimiento especial a Ana Clavel, ganadora del Premio Mazatlán de Literatura 2026.

Las organizadoras señalaron que las actividades matutinas estarán dirigidas principalmente al trabajo entre escritoras, mientras que las presentaciones programadas por las tardes abrirán sus puertas al público interesado en conocer las obras y experiencias de las invitadas.