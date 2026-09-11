Preparan festival José Ángel Espinoza ‘Ferrusquilla’ en Choix

El Instituto Sinaloense de Cultura y el Ayuntamiento de Choix coordinan la programación del Festival José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, programado para octubre, con la posibilidad de integrar a Angélica Aragón. Ambas instancias buscan acercar expresiones culturales a los habitantes.

La colaboración entre el Instituto Sinaloense de Cultura y el Ayuntamiento de Choix busca garantizar una oferta artística de calidad para la celebración, articulando propuestas municipales con la programación del Festival Cultural Sinaloa (FECUSIN).

El Festival de las Artes José Ángel Espinoza “Ferrusquilla” rinde homenaje al reconocido compositor y actor sinaloense, originario de Choix. Este evento anual busca preservar su legado y enriquecer la vida cultural del municipio, a través de diversas manifestaciones artísticas.

“Tenemos la disposición de analizar las propuestas planteadas por el Ayuntamiento de Choix y brindar el acompañamiento necesario, de acuerdo con nuestras posibilidades”, señaló Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura.

Avilés Ochoa recibió en Culiacán a la presidenta municipal de Choix, Yoneida Gámez Vázquez, y a su equipo. En el encuentro participaron Iván Rábago, director de Cultura de Choix; Reyna Liliana Berrelleza Rábago, tesorera municipal, y Jesús Rosario Cota Cota, director de Planeación. Por el ISIC estuvo Rodolfo Arriaga, director de Programación Artística.

Durante la reunión, revisaron distintas propuestas artísticas y las fechas consideradas por el Ayuntamiento, con el objetivo de integrarlas a la programación cultural que desarrolla el Instituto Sinaloense de Cultura. Las autoridades municipales de Choix enfatizaron la relevancia de ofrecer una programación artística de calidad para acercar expresiones culturales a los habitantes y fortalecer la oferta del festival.

Se reconoció la colaboración previa del Instituto Sinaloense de Cultura con el municipio, mediante la presentación de propuestas artísticas. Esta experiencia constituye un antecedente para fortalecer el trabajo coordinado entre ambas instituciones.

Entre las posibilidades en valoración, se encuentra la participación de Angélica Aragón, hija del homenajeado José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”. Su propuesta artística podría formar parte de las actividades inaugurales, aunque su participación aún está sujeta a confirmación.

El Instituto Sinaloense de Cultura refrenda su compromiso de trabajar coordinadamente con los municipios para impulsar el acceso a las artes y la cultura. Esto fortalece la descentralización de la actividad cultural y lleva propuestas artísticas a las regiones de Sinaloa.