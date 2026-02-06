Presenta Ana Clavel ‘Autobiografía de la piel’, Premio Mazatlán de Literatura 2026

En el marco de las actividades culturales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, que este año lleva por nombre “Arriba la Tambora”, la escritora Ana Clavel presentó en Casa Haas su libro “Autobiografía de la piel”.

La obra es con la que resultó ganadora del Premio Mazatlán de Literatura, uno de los galardones que han dado identidad y prestigio internacional a la máxima fiesta de los mazatlecos.

La presentación reunió a lectores, escritores y público interesado en la literatura contemporánea, quienes se dieron cita para conocer de primera mano una obra que propone una reflexión profunda sobre el cuerpo, la identidad y la memoria, temas recurrentes en la narrativa de la autora.

A través de una prosa íntima y reflexiva, Ana Clavel construye un relato que dialoga con lo autobiográfico, sin ceñirse a los límites de la confesión, y que invita al lector a pensar la piel como frontera entre lo íntimo y lo social, entre el yo y el mundo.

La escritora Silvia Michel y Manuel Díaz, acompañaron a Clavel en su presentación, en donde destacaron la capacidad de la autora para entrelazar ensayo y narrativa, así como su mirada crítica sobre la corporalidad, el erotismo y la subjetividad femenina, elementos que han caracterizado su trayectoria literaria y que en esta obra alcanzan una madurez notable.

Silvia Michel explica que el libro provoca una reflexión profunda sobre la magnitud del cuerpo humano, especialmente de la piel, entendida no sólo como superficie, sino como aquello que lo abarca casi todo, órganos, sentidos y experiencia vital.

Destaca la idea de que todo es piel, excepto la voz, lo que abre una reflexión filosófica poderosa sobre la identidad corporal.

Desde esta perspectiva, la autora invita al lector a pensar más allá de la ética y la moral tradicionales, colocando al cuerpo como centro del pensamiento.

Señala que Autobiografía de la piel es una novela que también funciona como una autobiografía no cronológica, más que contar una vida de forma lineal, Ana Clavel realiza una exploración poética y filosófica de la existencia a través del cuerpo y sus percepciones.

La piel se convierte en herramienta y metáfora para reflexionar sobre cómo se vive, se siente y se recuerda, estableciendo un diálogo íntimo entre la piel y su dueña.

Por su parte, Manuel Díaz consideró que la obra es un libro difícil de clasificar, y precisamente ahí radica gran parte de su interés.

Señaló que la obra mezcla autoficción, ensayo y poesía sin adoptar un tono solemne ni didáctico, lo que permite una lectura placentera y accesible incluso para quienes no se sienten cercanos a esos géneros.

Destacó que el libro se lee con naturalidad, aunque esa aparente ligereza es engañosa, ya que las experiencias narradas oscilan entre lo divertido, lo irónico y lo emocionalmente incómodo, generando en el lector sentimientos encontrados.

Díaz dijo que la obra provoca un vaivén constante entre el placer y la incomodidad, haciendo que el lector no siempre sepa cómo sentirse frente a lo que lee.

En su dimensión ensayística, el libro propone reflexiones filosóficas que no se vuelven densas, invitando a pensar en la piel como un órgano fundamental que atraviesa todas las experiencias humanas como el placer, el dolor y el sufrimiento.

Finalmente, Manuel Díaz dijo que se observa la reiteración del deseo el cual sugiere que la piel y el deseo se explican mutuamente, como si la piel fuera el escenario donde este se manifiesta o se reprime.

Además, valora que las referencias a libros, películas y personajes aparezcan de forma orgánica, como parte natural del pensamiento de la autora.

Comentó que la dimensión poética del texto se presenta de manera deliciosa, con frases inteligentes y sugerentes que invitan a subrayar, anotar y continuar la lectura hacia otros textos y otros mundos.

En la velada, la escritora Ana Clavel expresó sentirse profundamente feliz y sorprendida por el reconocimiento otorgado por el Instituto de Cultura junto con la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Señaló que aunque es consciente de su trayectoria y del carácter transgresor de sus propuestas literarias, recibir un premio inesperado genera una emoción especial.

Destacó que el Premio Mazatlán es muy prestigioso dentro de la comunidad literaria y que las felicitaciones recibidas le han confirmado que este galardón representa una valiosa visibilidad para su trabajo y, en particular, para Autobiografía de la piel.

Respecto al significado del Premio Mazatlán de Literatura dentro del ámbito nacional, Clavel lo comparó con otros reconocimientos de gran peso, como el Premio Xavier Villaurrutia.

Subrayó que, aunque se convoca desde Mazatlán, está dirigido a escritores de habla hispana y cuenta con jurados que leen y evalúan cuidadosamente las obras.

Además, resaltó la relevancia de los autores que lo han recibido anteriormente, como José Gorostiza, Ángeles Mastretta, Cristina Rivera Garza y David Toscana, lo que convierte al premio en un reconocimiento que abre puertas y otorga legitimidad dentro del mundo literario.