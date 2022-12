Presenta Antonio Ramos la historia de Efraín con su novela literaria ‘Salvajes’

“Así que es un mundo que yo me conozco, es un mundo que nadie me contó, y si me preguntan que tanto investigue, les diría que no investigue nada, o sea, vengo de ese espacio, vengo de ese lenguaje, aunque luego he crecido y le he olvidado, pero vengo también de ese lenguaje, por eso cuando escribí la novela no me fue tan difícil, si no traté de recuperar las palabras que yo utilizaba, pero más que eso, es la voz, porque no es otra cosa que la traducción de esa voz”, dice.

En su intervención, Giovanni Osuna, habló sobre las notables crónicas que hay en el impreso, así como las atractivas frases que el autor le imprimió en las más de 120 páginas que tiene esta obra, la cual se suma a los 12 libros en los cuales el autor ha destacado a partir del año 2005.

Por su parte, el catedrático Luis Antonio Martínez Peña destacó que el contexto que envuelve a la historia es atípico a todos los que ha leído, y sobresale el lenguaje florido típico de los regiomontanos en cada uno de las hojas. En donde se encuentra la gastronomía propia de la región regia, entre otros destalles.La velada concluyó con aplausos para los ponentes y la entrega de un reconocimiento al autor por parte del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.