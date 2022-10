Presenta Arturo Santamaría vivencias propias y ajenas en su obra ‘Del 68 a los 68. Memoria y Utopía’

“Si fuéramos melodramáticos, lo primero que diríamos es que es grandioso que tengamos esta gente aquí, porque pudo no haber estado aquí, simplemente por la persecución que vivieron, muchos de los amigos y conocidos de Santamaría, de Brito, simplemente no existen, porque el Gobierno de aquella época decidió que no existieran, mucha gente desapareció, ahora lo vemos como algo tangible, imposible de entender, comprender, pero eso sucedió, la guerra sucia de aquella época”.

“De manera oficial nadie hablaba de que en México habían matado a decenas, cientos, o quizás miles de estudiantes; el asunto es que yo conozco el 68 una vez viajando en un autobús de mi pequeña ciudad a la siguiente, con una revista, ¿recuerdan Impacto?, aquella revista de política, que hacía una remembranza de lo que había ocurrido aquel 2 de octubre de 1968 y me quedo paralizado, ¿ocurrió esto en México? Y ahí empiezo a investigar, tenía un tío y fue quien me puso al tanto”.

“Este libro yo lo veo desde el punto de vista de un escritor de ficción, yo soy de Baja California Sur, mi relación con la matanza de los estudiantes del 68 fue muy especial, imagínense, si en este País no se hablaba de la matanza de los estudiantes durante la época del régimen priista, durante tantos años eso se mantuvo de alguna manera no oculto, pero era algo más cercano a la Ciudad de México, era como el epicentro donde ocurrió y mientras más te alejabas de la Ciudad de México menos se hablaba de la matanza, en mi primaria nunca nadie habló de eso, supongo que la mayoría de ustedes jamás lo escucharon en una escuela”, comentó Noriega.

“El eje de este libro es la vida de Arturo Santamaría, es en realidad cómo ha sido el autor del libro testigo, a lo largo de una temporalidad, ahí lo dice del 68 a los 68, o sea, a los 68 tenía 15 años, y bajo esa modalidad es un recorrido temporal, de una especie de cuéntanos tu vida Arturo, claro que tiene que meter ficción para no comprometer demasiado las cosas, porque tiene que contar la historia para todos, pero creo yo que aquí lo que gana Arturo y lo que pueden ganar los lectores es que hoy estamos conociendo a un escritor”.

Por su parte, el autor se mostró muy complacido de poder plasmar su historia en este libro, el cual trató de escribir por primera vez más narrativo.

“Cuando yo narró también están otros en mí, pero incorporó experiencias de otros, no todo lo que está escrito en primera persona es lo que yo he vivido, escribí otras vidas en mí”, comentó Santamaría.

“No quise escribir como normalmente escribo, decidí ir soltando la pluma y meter algunas expresiones populares, solté un poco, y ahora decidí narrar, escribir sin explicar, pero al mismo tiempo tengo pensamientos sociológicos, es un vicio, hasta mi hija me dice papá no me hables como sociólogo, háblame como papá; cuando escribo siempre me estoy haciendo preguntas antes de escribir, pero decidí en esta ocasión narrar, hay cosas como este encuentro entre dos jóvenes, qué era hablar de la revolución sexual, pero lo digo entre un encuentro entre jóvenes y no propiamente así, ahí lo describo mucho mejor”, comentó.